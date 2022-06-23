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عمر شويل - جدة الدعم السكني متى ينزل بالتاريخ ، موعد نزول الدعم السكني لشهر ذو القعدة هو يوم الخميس 24-11-1443هـ الموافق 23 – 06 – 2022 م ، وهذا وفق ما أعلنته صفحة العناية بالعملاء علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في إجابتها علي تساؤل أحد المتابعين أمس عن ما إن كانت دفعة الدعم قد تم إيداعها أم لا ، وهي صفحة رسمية تابعة لمنصة الدعم السكني في المملكة العربية السعودية ، ومن خلال مقالنا اليوم بخصوص موعد نزول الدعم السكني لشهر يونيو 2022 ، نستعرض لحضراتكم من هم الفئات المستحقة للدعم السكني بالمملكة ، وخطوات التقديم لطلب الدعم السكني بالتفاصيل ، مع شروط الاستحقاق الخاصة بدعم سكني Sakni.

الدعم السكني متى ينزل بالتاريخ

متى ينزل الدعم السكني لشهر يونيو ؟ : جاءت الإجابة عن هذا السؤال واضحة وصريحه بأن الموعد الرسمي لإيداع دعم سكني علي حسابات المستفيدين يكون :

يبدأ نزول دعم سكني في اليوم 24 الرابع والعشرون من كل شهر ميلادي.

ويستمر نزول الدعم علي حسابات المستحقين خلال الثلاث أيام عمل التالية.

متى ينزل الدعم السكني لهذا الشهر ؟ نظراً لأن 24 هو الجمعة ، لذا يكون موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر من الخميس 23 ويستمر ايام الأحد والاثنين والثلاثاء.

وفي حال صادف يوم 24 يوم جمعة أو عطلة رسمية يتم تقديم الموعد أو تأخيره وفق لمواعيد عمل الجهات المالية.

مما يعني أن موعد نزول دعم سكني لشهر ذو القعدة 1443 هـ هو الخميس 24 / 6 / 2022 ، بإذن الله تعالى.

وتقوم وزارة الإسكان بالتعاون مع برنامج صندوق التنمية العقارية علي صرف و إيداع مبالغ الدعم علي وحدات الاسكان من الصندوق.

متى ينزل الدعم السكني بعد توقيع العقد ؟ : ينزل الدعم السكني بعد توقيع العقد ابتداء من الشهر التالي.

ويمكن الاطلاع علي موعد صرف الدعم السكني وشروط وطريقة التسجيل عبر موقعنا ثقفني.

الفئات المستفيدة من الدعم السكني

يجب أن تتوافر بعض الشروط الأساسية لدي طالبي دعم سكني كالآتي :

يتم تقديم الطلب من جهة الزوج إن كان هو عائل الأسرة. الزوجة إن كانت هي العائل للأبناء. الأب: إذا كانت الأسرة أباً وولداً أو أكثر من أولاده (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات). أم مطلقة وتعول ولداً أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات). أم أرملة تعول أبناء دون سن 25 عام وغير متزوجين. الإخوة مجتمعين من غير المتزوجين دون سن 25 عام، و الذين توفي عنهم والديهم. الابن أو الابنة السعوديين لأم غير سعودية وكان الأب متوفي. لا يحق للأب طلب دعم سكني إن كان أي من المذكورين سالفاً مقدم أو مستفيد للدعم. طلب الدعم السكني يدرج به العائل جميع أفراد الأسرة يحق للمطلقة منذ عامين فأكثر و الأرملة ، وكل من تجاوزت سن 25 عام دون زواج طلب الدعم السكني منفردة. كل ابن أو ابنه دون 25 عام متوفي عنهم الوالدين يحق له طلب الدعم. كذلك الأبناء مجهولي الأبوين دون 25 عام لهم الحق في دعم سكني. كل مريض بمرض معقد أو معاق لا يقدر علي العمل بسبب الإعاقة بناء علي تقرير طبي من جهة ذات علاقة له الحق في دعم سكني.

طريقة طلب الدعم السكني

إيداع الدعم في مواعيد محددة من كل شهر علي حسابات المواطنين ، وتبدأ من الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي ، ووفق مواد اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني ، يتم طلب الدعم بالخطوات التالية :

يقدم الطلب من خلال رابط SAKANI البوابة الإلكترونية عن طريق إنشاء المتقدم لحساب إلكتروني. يملأ المتقدم كافة المعلومات والبيانات الخاصة به وبأفراد أسرته وذلك بحسب الخانات المحددة لذلك في البوابة الإلكترونية. الموافقة على جميع الإقرارات والتعهدات المطلوب تقديمها من خلال البوابة. يجب أن يحصل علي إشعار إلكتروني يؤكد اكتمال تقديم الطلب بخصوص الدعم العقاري. قبول أو رفض الطلب يكون بعد التحقق من توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في التنظيم واللائحة.

وللتساؤل المطروح : الساعه كم ينزل الدعم السكني ؟ موعد صرف الدعم السكني هو الخميس 23 /6 / 2022.