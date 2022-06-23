نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني للمستحقين 1443 وكيفيه التسجيل والشروط للمطلقات للحصول علي الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكني للمستحقين 1443.. الدعم السكني لـشهر يونيو ينتظر الكثير من المواطنين المستفيدين داخل المملكة العربية السعودية بموعد صرف الدعم السكني، ومن خلال موقعنا “ثقفني” سوف نضع لكم كل ما يخص الدعم السكني من مواعيد الصرف والشروط وخطوات التسجيل للمواطنين والمطلقات وكل ما تبحثون عنه، يصدر الدعم السكني بشكل شهري من قبل وزارة الإسكان بالسعودية، وهو برنامج هادف لتوفير الدعم المالي والسكني للأشخاص الأكثر استحقاقا بعد أن يكون مستوفي كافة الشروط ما هو الدعم السكني تابعوا معنا.

ما هو برنامج الدعم السكني

تعريف الدعم السكني هو برنامج هادف للمواطنين تابع لوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، وهو يعمل ويقدم أفضل وحدات سكنية للأفراد المستحقين بأسعار مناسبة وقليلة لجميع مواطني المملكة كما يمنح بعض الأراضي المجانية بدون مقابل للبعض الأكثر احتياجا.

متى يصرف الدعم السكني

قامت وزارة الإسكان السعودية بموعد صرف الدعم لكل المستفيدين بدء من اليوم 23 من شهر يونيو الموافق 24 ذو القعدة 1443 هـ ويمكنك الاستعلام عبر الخطوات القادمة التي نضعها لكم عن الدعم الخاص بك بسهولة تابع معنا كيفية الاستعلام عن الدعم السكني.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني

إذا كنت من المستحقين لصرف الدعم السكني عليك ببعض الخطوات البسيطة للاستعلام عن موعد الصرف وقيمة الدعم الخاص بك اتباع الخطوات كالتالي:-

الخطوة الأولى يجب عليك كمستفيد التوجه إلى منصة سكني لتسجيل الدخول.

يجب عليك كتابة رقم الهوية الخاص بك مع رمز المرور وكود التحقق الذي ظاهر أمامك بشكل صحيح.

سوف تفتح لك نافذة أخرى بها كل ما تبحث عنه من موعد الصرف والقيمة المحددة لك.

ما هي شروط استحقاق الدعم السكني؟

بعد أن تعرفنا على خطوات الاستعلام وموعد الدعم السكني يمكنك معرفة الشروط للحصول على الدعم إذا كنت مواطن سعودي وتريد التسجيل وهي كالتالي:-

أن يكون مواطن سعودي يملك الجنسية السعودية.

عمر المواطن لا يقل عن 25 عام.

لا يكون من المستفيدين بالبرامج الأخرى المساعدة من الدولة.

لا يملك أي عقارات وسكن.

كما يمكن للمطلقة الحصول على الدعم السكني إذا مر عامين على الطلاق.

التسجيل في الدعم السكني للمطلقات

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تتمكن المرأة المطلقة في التسجيل فورا للحصول على الدعم السكني التابع لوزارة الإسكان لكي تحصل على المساعدة والدعم وفقا للشروط المقدمة من البرنامج وهي كالتالي:-

إذا كانت المتقدمة مطلقة يجب أن يكون مر على الطلاق عامين.

أن يكون لديها أبناء ولا يزد سن الأبناء عن 25 عام.

طريقة التسجيل في سكني للمطلقات

يمكنك الدخول على موقع سكني عبر الإنترنت.

https://sakani.sa/

الضغط على تسجيل ووضع جميع البيانات بشكل صحيح مثل الاسم ورقم الجوال والهوية وتاريخ الميلاد.

عليك التحقق من الرمز المرئي لاكتمال التسجيل.

ثم الضغط على كلمة تسجيل والدخول كمسجل على الموقع من خلال البيانات التي تم تسجيلها.

استكمال بعض البيانات المطلوبة وإضافة نموذج الدخل الشهري مع استكمال جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

إرسال الطلب وسوف يتم مراجعته إذا كنت من المستحقين سوف يتم الموافقة على الطلب.

في ختام مقالنا عبر موقعنا “ثقفني” نكون قد وفرنا لكم موعد صرف الدعم السكني والشروط وكيفية الاستعلام لشهر يونيو 2022 الصادر من وزارة الإسكان انتظرونا بكل جديد وننتظر استفسارتكم أسفل المقال حول معرفة كل ما يخص الدعم.