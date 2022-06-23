نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيس بوك وواتساب” بطاقات ورسائل تهنئة عيد الأضحى 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقات تهنئة عيد الأضحى 2022 حيث يستقبل المسلمون في ربوع الأرض أيام عيد الأضحى المبارك بعد معاناة الصيام في العشر الاوائل من ذوي الحجة تقبل الله منا و منكم و من جميع المسلمين في أرجاء الأرض و أعتق رقابنا من النار، وجعل عيدنا القادم أفضل من ذلك و جعل ظروفنا الاستثنائية هذا العيد في ميزان حسناتنا حيث سيشهد هذا العام في بلدانا العربية من إقامة صلاة عيد الاضحي بشكلها المعهود كل عيد في بلادنا ونتابع معكم في السطو القادمة بطاقات تهنئة عيد الأضحى .

بطاقات تهنئة عيد الأضحى

و يبحث الكثير من الناس هذه الأيام عن بطاقات تهنئة عيد الأضحى 2022 جديدة للعيد ورسائل من أجل إرسالها للأصدقاء والأهل و الأحباب و الأقارب بهدف نشر البهجة والمحبة و القضاء على الضغائن وتخطي المشاكل بين الناس، و بدئ صفحة جديدة بين الأحباب و الأهل و الأصدقاء، هكذا تكون أعيادنا دائما بنشر السلام بين الناس كما أمرنا الله عز وجل .. رفع الله عنا و عنكم البلاء الذي نزل بنا و بالأمة جمعاء

نماذج بطاقات ورسائل تهنئة عيد الأضحى 2022

و فيما يلي نرفق لكم العديد من نماذج بطاقات تهنئة عيد الأضحى 2022 للعام الحالي لإرسالها كرساله نصية لمن تحب و لأقرب الناس إليك أو نشرها لمواقع التواصل الاجتماعي بين الأحباب رسائل فيس بوك وواتساب :

• تهنئة خاصة للأحباب .. بحلول عيد الأضحى المبارك .. أعاده الله علينا و عليكم بالأمن و اليمن و البركات

• بأنوار الرسول أمسيك .. و بعيد الفطر أهنيك .. و أدعو الله من الكوثر يسقيك .. كل عامٍ وأنت بخير

• أسأل الله الذي أعاد العيد .. و طوى الشهر الفقيد .. أن يمدك بعمر مديد .. ويجعل حياتك عيد في عيد

• أسعد الله أيامك .. و تقبل الكريم طاعتك .. و جمعنا و إياك على خير حال .. عيد مبارك

• قبل زحمة السير .. ورسائل الغير .. أقول لك كل عامٍ و أنت بخير

تهنئة عيد الأضحى المبارك 2022

و يسن في عيد الأضحى المبارك السلام بين الناس قدر المستطاع مع الحفاظ على تلاشي التجمعات قدر الامكان خصوصاً في هذه الأيام التي انتشرت فيها العدوى، ويمكن الاتصال بالهاتف لأرسال التهنئة بالعيد على الأهل و الأقارب و تجاوز كل الخلافات و المشاكل وكل عامٍ أنتم إلى الله أقرب.