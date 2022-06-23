نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخراج صك إلكتروني بدل القديم بالخطوات 1443 في المقال التالي
يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن كيفية استخراج صك إلكتروني بدل القديم على محرك البحث “جوجل”، ويُعد الصك بمثابة ورقة مالية تثبت ملكية الفرد لأصل معين مثل عقار أو أرض حفاظاً على حقوقه القانونية، وتقدم وزارة العدل السعودية العديد من الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني بسيط للتسهيل عليهم وفي إطار خطة ورؤية المملكة 2030م بالإعتماد على الرقمنة في تقديم كافة الخدمات الحكومية بدلاً من الإجراءات الروتينية، ومن أبرز هذه الخدمات خدمة استخراج وتحديث الصكوك وطباعتها والإستعلام عن معاملة عبر ناجز وغيرها من الخدمات، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لتحديث صك إلكتروني كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية تحويل الصك إلى إلكتروني، فإلى نص المقال.
استخراج صك إلكتروني بدل القديم
تحرص وزارة العدل السعودية على تقديم خدماتها إلى المواطنين بأبسط الطرق توفيراً لوقتهم وجهدهم، ويُمكن لكل المواطنين السعوديين استخراج صك إلكتروني بدل القديم من خلال عدة خدمات إلكترونية نوضحها لكم كالتالي:
- أولاً يجب على المواطن الولوج إلى الموقع الرسمي لبوابة ناجز الإلكترونية.
- ثانياً ابحث في الصفحة الرئيسية للموقع عن أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- ثالثاً قم بإختيار خدمة تحديث الصكوك.
- رابعاً قم بتسجيل الدخول على البوابة.
- خامساً قم بقراءة كل الشروط والأحكام.
- سادساً انقر على خيار”تقديم طلب جديد”.
- سابعاً ادخل كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.
- ثامناً قم بإرفاق صور الصك.
- تاسعاً تأكد من صحة المعلومات التي أدخلتها.
- عاشراً قم بالضغط على “إرسال طلب”.
تحديث الصك إلكتروني
تُعد خدمة تحديث الصكوك وتحويلها إلى إلكتروني من أبرز الخدمات الإلكترونية التي يطلبها المواطنون، وتقدم هذه الخدمة للمستفيد إمكانية تسجيل وتحديث بيانات الصك إلكترونياً بدون الإضطرار إلى الذهاب إلى مقرات وفروع وزارة العدل، ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تمضي قدماً لتنفيذ رؤية السعودية 2030م والتي تهدف منها إلى استخدام الرقمنة في كافة المعاملات والخدمات الحكومية مواكبة للعصر الحديث.
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