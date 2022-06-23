التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك برقم الهوية GOSIOnline

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عمر شويل - جدة التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك، برقم الهوية حيث تقدم مؤسسة التامينات الاجتماعية العديد من الخدمات الاجتماعية التي تمس الحاجات الأساسية للمواطنين البسطاء المقيمين بالمملكة العربية السعودية سواء كانوا سعوديي الجنسية أو يحملون جنسية أخرى ، وسواء كانوا من العاملين بالقطاع الخاص أو القطاع العام ، وقد دعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية جميع الموظفين العاملين بالمملكة إلى ضرورة تسجيل الدخول من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ، وذلك بهدف التأكد من استيفاء جميع الموظفين لمستحقاتهم والاستعلام عن العديد من المعلومات الهامة التي تخص تأمينهم الاجتماعي.

التامينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك

التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك برقم الهوية، دائماً ما يبحث العديد من المواطنين السعوديين والمغتربين في المملكة العربية السعودية عن التامينات الاجتماعية اون لاين خصوصا عن التامينات الاجتماعية استعلام عن مدة اشتراك ، وللأسف فإن الكثير لا يتمكنون من الوصول لطريقة واضحة بخطوات بسيطة عن كيفية الاستعلام عن مدة الاشتراك ، لذلك فإنه من خلال هذه السطور القليلة سوف نشرح لكم بخطوات سهله وبسيطه طريقة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية مدة الاشتراك برقم الهوية :

أولاً : الدخول الى البوابة الإلكترونية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية.

ثانياً : الضغط على أيقونة ” استعلام ” ، وبعدها ستظهر قائمة بها عدة اختيارات ، اختر منها ” الاستعلام عن مدة الاشتراك “.

ثالثاً قوم بملئ البيانات المطلوبة منك ، ثم قم بالضغط على أيقونة استعلام لتظهر لك لجميع بيناتك في التامينات الاجتماعية ، ومنها البيانات الخاصة بمدة الاشتراك .

كيفية الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية

واستكمالاً للدور الرائد الذي تقوم به حكومة المملكة في خدمة مواطنيها ممن يحملون الجنسية السعودية والمواطنين المقيمين على أرض المملكة ولا يحملون الجنسية السعودية ، فقد أتاحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الرسمي خدمة الاستعلام عن رقم التأمينات الاجتماعية ، وذلك بهدف التواصل بشكل مباشر مع المواطنين الراغبين في الاستفسار عن ما يخص خدمة التأمينات الاجتماعية ولتلقي أي شكاوى أو مقترحات تخص المؤسسة ، لذلك فقد قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإطلاق رقم موحد لتلقي شكاوى واقتراحات واستفسارات المواطنين عن أيً من الأمور التي تخصهم وتتصل بخدمة التأمينات الاجتماعية ، هذا الرقم هو ( 8001243344 ).

وللراغبين في أي استفسار أو لديهم أية شكاوى أو مقترحات ، الاتصال على هذا الرقم ، وسيرد عليهم برنامج الرد الآلي إلكترونياً ، ليتم الاختيار بين رقم 1 ثم رقم 2 ، وبعد ذلك سيطلب منك أدخال بعض البيانات مثل رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف الجوال وبعدها سوف يظهر لك الرقم الخاص بك ومن خلاله تستطيع الاستفسار عن أي معلومة تود الاستفسار عنها .