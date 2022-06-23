الضمان الاجتماعي المطور دخول 1443 منصة الدعم والحماية الاجتماعية

الضمان الاجتماعي المطور دخول 1443، أحد أشهر الروابط المهمة المتعلقة بالضمان الاجتماعي المطور الجديد، وتعود أهمية هذا الرابط لأنه يمكّن المستفيد من إنشاء حساب خاص به، عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، Sbis hrsd gov sa، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم برامج الدعم للمستفيدين منها، خاصة من يستحقون صرف راتبًا شهريًا بهدف إعانتهم على تحمل مصروفات الحياة، خاصة الأسر المكونة من عدد من الأفراد، ولكن يجب أن تنطبق عليهم أولا شروط نظام الضمان المطور الجديد، حتى يتمكنوا من صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور، أو معاش الضمان المقطوعة، ثم إجراء استعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، عقب التسجيل في رابط حسابي في الضمان الاجتماعي المطور، ومتابعة قبول الأهلية، ثم استعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي، من خلال استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي الإلكترونية.

الضمان الاجتماعي دخول

يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، والالتحاق بالمستفيدين الجدد، ممن أتاحت لهم الموارد البشرية، إمكانية التسجيل لهم حتى نهاية شهر أكتوبر القادم 2022، إما عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، أو عبر النفاذ الوطني، أو من خلال الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول نفاذ، وذلك للحصول على الضمان الاجتماعي المقطوعة، يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 Sbis hrsd gov sa، بالخطوات والطريقة التالية:

افتح رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور الإلكتروني. وبعد ذلك اذهب للدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي الجديد. وبعدها قم بإنشاء حساب مستفيد جديد من برنامج دعم الضمان. ثم قم باختيار الضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية. ومنها يمكنك اختيار أيقونة حماية المعاشات. وسوف تظهر خانات فارغة قم بملئها ببياناتك الشخصية. وبعدها حدد مكتب الضمان الأقرب لك لصرف راتب معاش مقطوعة الضمان. ومنها يمكنك تحديد الفئة التي تنتمي لها. وبعدها قم باستكمال باقي البيانات المطلوبة. ومن ثم وافق على كافة الشروط والأحكام المطروحة. وأخيرا قم بإرسال الطلب الإلكتروني.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام

بإمكانك أن تقوم بعمل استعلام نتائج الأهلية بالضمان المطور، للتأكد من أنك مؤهلا للحصول على دعم الضمان الاجتماعي، وذلك إما عن طريق التواصل باستخدام رقم الضمان الاجتماعي المجاني، أو إجراء استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني فقط، وهي الوسائل التي تجيب عن سؤالك “كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي”، وذلك بالكيفية التالية: