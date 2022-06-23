نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي وشروط وموعد التقديم للوظائف العسكرية من وزارة الداخلية في المقال التالي
ننشر لكم رابط التقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي والتي أعلنت عن مجموعة من الوظائف العسكرية من قبل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية خاصة وأنها أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية في القوات الخاصة للأمن البيئي للرجال على رتب رقيب ووكيل رقيب وعريف من أجل التعيين في مناطق المملكة المختلفة.
التخصصات المطلوبة في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي
- رقيب : يشترط حصوله على بكالوريوس لمدة أربع سنوات في تخصصات علوم الحاسب والشبكات والإتصالات ونظم المعلومات أو حماية البيئة أو الأحياء أو تقنية المعلومات أو تحليل أنظمة الحاسب الألي أو الأمن السيبراني أو الإتصالات السلكية ولا سلكية والإحصاء والتغذية والهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية وهندسة البرمجيات وهندسة الشبكات أو هندسة الطيران والإلكترونيات والتشييد والهندسة الصناعية والمعمارية.
- وكيل رقيب: يشترط حصوله على بكالوريوس لمدة أربع سنوات في عدة تخصصات أهمها إدارة مكتبية أو إدارة مالية أو إقتصاد أو محاسبة أو لغة عربية أو لغة إنجليزية أو قانون أو جغرافيا أو شريعة أو إدارة مستودعات أو إدارة عامة أو إدارة أعمال أو التربية البدنية أو العلاقات العامة أو السياحة والأثار أو الصحافة والإعلام.
- عريف: يشترط الحصول على دبلوم الكليات المتوسطة والكليات التقنية أو ما يعادلها والتي لا تقل الدراسة فيها عن سنتين.
شروط التقدم في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي
تم تحديد مجموعة من الشروط من أجل التقدم في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي.
- أن يكون المتقدم سعودي ويستثني من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة المملكة في الخارج.
- أن يكون المتقدم لوظائف القوات الخاصة للأمن البيئي حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية.
- أن لا يكون متزوجا من غير سعودية
- أن يتم إجتياز كل الإجراءات الخاصة بالقبول
- أن يتناسب طوله مع وزنه حسب اللائحة الطبية المحددة لذلك.
- أن يكون هناك المؤهل العلمي والفني للوظيفة وضرورة عمل مصادقة للمؤهل العلمي والفني من جهة الإختصاص.
رابط التقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي
يمكن التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي من خلال موقع الوظائف السعودية.
موعد التقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي
- يمكن التقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي بداية من السبت بتاريخ 26/11/1443 هجريا والموافق 25/6/2022 ميلاديا.
- ينتهي التقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي يوم الخميس 1/12/1443 هجريا والموافق 30/6/2022 ميلاديا.
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