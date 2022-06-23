موافقة فورية بالتقسيط 100 ألف ريال بدون كفيل وبلا تحويل الراتب بهامش ربح تنافسي

موافقة فورية بالتقسيط الشهري الميسر لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة من أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل حيث نجت الشركة في تقديم عروض تمويلية عديدة ومنها الحصول على التمويل الشخصي الإستهلاكي الذي يوفر أفضل تمويل شخصي فوري بإجراءات ميسرة بدون كفيل غارم بمبلغ تمويل يتراوح من 5000 ريال سعودي حتى 100 ألف ريال سعودي بشروط وضوابط معلنة عبر البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية ومنها توفير فترة خدمة عمل مناسبة مع أثبات الدخل الشهري الثابت المطلوب من كافة العملاء وذلك من أجل الحصول على تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب وبلا كفيل بفترة سداد ميسرة بموافقة الشركة داخل أراضي السعودية.

الشروط الواجبة للتمويل الشخصي الإستهلاكي للأفراد بالشركة

تقدم شركة البيت الأهلي للتمويل أفضل تمويل شخصي بموافقة فورية بالتقسيط لمدة لا تزيد عن 60 شهر كما يمتاز التمويل بأنه مطابق ومتوافق إيضًا مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية ولكن لن يعطى هذا التمويل الإ بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة في الفترة الحالية فيما يلي:

يشترط التمويل الشخصي الإستهلاكي أن يكون المتقدم يبلغ من السن على الأقل 21 عام فأكثر حتى 60 عام فقط لا غير.

كذلك يجب توفير فترة زمنية على رأس العمل على الأقل ثلاثة أشهر إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو شبة حكومي بالسعودية.

إيضًا لابد من توفير فترة عمل تبدأ من 6 أشهر من جميع العملاء العاملين في القطاع الخاص بالمملكة للموافقة الفورية على التمويل الشخصي بالشركة.

الدخل الشهري المطلوب يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي فأكثر من ذلك لدى شركة البيت الأهلي للتمويل.

أهم المزايا التمويلية التي تقدمها شركة البيت الأهلي للتمويل

حاليًا أمتاز التمويل الإستهلاكي المرابحة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل بأنه مطابقًا مع معايير الشريعة الإسلامية بدون الحاجة إلى كفيل وبدون تحويل للراتب بأقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية تصل إلى خمسة سنوات بشروط وضوابط ميسرة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية للحصول على التمويل الشخصي بكافة المزايا المقدمة من الشركة في السعودية كما يلي: