نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكونات طبيعية للتخلص من البثور السوداء بالوجه والانف في المقال التالي

يعتبر التخلص من الرؤوس السوداء في الوجه من أهم الأمور، التي يهتم بعلاجها معظم الأشخاص، خاصة الفتيات، لأنها تجعل وجههم قبيحا، ويسبب لهم إحراج أمام الآخرين، ولكن بعضهم لا يعرف كيفية التخلص من تلك البثور، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم وصفات طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء في الوجه. وصفة الماء والبيكنج صودا: أربع ملاعق صغيرة صودا الخبز.

٤ ملاعق صغيرة من الماء طريقة الاستخدام: امزجي صودا الخبز مع مقدار الماء جيدا، حتى يكونوا عجينة. قومي بفرد عجينة صودا الخبز على مناطق البثور السوداء في الوجه، ثم اتركيها لمدة خمس دقائق. افركي وجهك برفق، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد، ثم جففيه بقماشة قطنية جيدا. كرري وصفة الماء و صودا الخبز مرتين كل أسبوع. وصفة الخل ونشا الذرة: ملعقتان صغيرتان نشا ذرة.

نصف ملعقة كبيرة من الخل. طريقة الاستخدام: امزجي الخل مع مقدار نشا الذرة جيدا، حتى يتكون خليط كثيف. وزعي خليط الخل على منطقة البثور في وجهك، ثم اتركي الخليط لمدة عشرون دقيقة. اغسلي بالماء الفاتر وبعده بالماء العادي، ثم كرري عليه مكعب ثلج. كرري وصفة الخل ونشا الذرة ثلاث مرات كل أسبوع. وصفة بياض البيض والعسل: بياض بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض. طريقة الاستخدام: اخلطي العسل الأبيض مع بياض البيض جيدا، حتى يختلطوا ووزعيهم على منطقة البثور في الوجه. اتركي الخليط على وجهك لمدة عشر دقائق، ثم اغسليه بالماء الفاتر وجففيه جيدا. كرري وصفة بياض البيض والعسل مرة كل يومين. وصفة زيت شجرة الشاي: ملعقة كبيرة من زيت شجرة الشاي. طريقة الاستخدام: قومي بتوزيع زيت شجرة الشاي على منطقة البثور في الوجه، ثم اتركيه حتى يجف. اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، ثم جففيه بقماشة قطنية جيدا. كرري وصفة زيت شجرة الشاي مرة كل اثنان وسبعون ساعة. وصفة العسل الأبيض الطبيعي: ملعقة كبيرة من العسل الأبيض الطبيعي. طريقة الاستخدام قومي بغسل وجهك بالماء جيدا، ثم وزعي العسل على منطقة البثور، واتركيه لمدة ثلث ساعة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه، ثم كرري وصفة العسل مرة كل يومين. مكونات طرق تنظيف البشرة بالليمون والسكر: ملعقتان كبيرتان من السكر.

نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون. طريقة الاستخدام: اخلطي عصير الليمون مع السكر جيدا، حتى تحصلي على معجون متجانس. وزعي خليط الليمون على وجهك، ثم افركي بشرتك بهدوء لمدة خمس دقائق. اغسلي وجهك جيدا بالماء، ثم ضعي عليه القليل من مرطب البشرة الخاص بك. مكونات الشاي الأخضر والعسل والسكر: ملعقتان صغيرتان من السكر. ٢ ملعقة صغيرة من العسل الأبيض. أربع ملاعق من الشاي الأخضر المخمر. طريقة الاستخدام: اخلطي العسل الأبيض مع الشاي الأخضر المخمر، والسكر جيدا، حتى تحصلي على قوام كثيف للخليط. وزعي خليط الشاي الأخضر على وجهك، ثم افركي بشرتك بهدوء لمدة عشر دقائق. عمر شويل - جدة مكونات طبيعية للتخلص من البثور السوداء بالوجه والانف - ثقفني

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