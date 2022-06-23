كولاجين البشرة الطبيعي لشد تجاعيد الوجه والرقبة بلبان الدكر

الكولاجين يعتبر من أهم تركيبات البشرة فهو يوجد بها بنسبة كبيرة قد تصل إلى ٨٠ بالمئة، فهو المسئول الرئيسي عن نضارة البشرة وجمالها، لذلك يجب الاهتمام بإفرازه بشكل دائم للتمتع ببشرة أكثر شبابا.

بديل الكولاجين وشد بشرة الوجه بلبان الدكر:

يعتبر لبان الدكر بديل الكولاجين الطبيعي ويساعد على شد بشرة الوجه بشكل مذهل، ويعمل أيضا على الحد من ظهور التجاعيد، ويزيد من نضارة البشرة ويجدد الخلايا الميتة، لذلك تهتم به جميع السيدات، ولكن لا يعرفون كيفية استخدامه لشد بشرة الوجه، لذلك سوف نتحدث اليوم عن بديل الكولاجين وشد بشرة الوجه بلبان الدكر.

فوائد الكولاجين للبشرة:

يزيد من مرونة الجلد.

يرطب البشرة.

يجعل البشرة أكثر اشراقا ونعومة.

يساعد على تأخر ظهور علامات كبر السن.

يحافظ على تدفق الدم للبشرة بشكل دائم.

يعمل على التئام الجروح بشكل سريع.

يوحد لون البشرة.

يقضي على البقع الداكنة.

طريقة تحضير خلطات كولاجين طبيعي للبشرة

خلطة الافوكادو والكيوي

نصف كوب صغير من الكيوي المهروس.

ربع كوب كبير من الافوكادو المهروس.

طريقة الاستخدام

امزجي الافوكادو مع الكيوي جيدا، حتى يتكون مزيج ناعم.

وزعي خليط الكيوي على بشرتك، ثم اتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اغسليها بالماء الدافئ.

جففي بشرتك جيدا، ثم ضعي عليها كريم مرطب.

خلطة بياض البيض والخيار

ربع كوب كبير من شرائح الخيار.

بياض بيضة كبيرة الحجم.

ربع ملعقة صغيرة من الزيت العطري، حسب الرغبة.

ثلاث نقاط من البخور.

طريقة الاستخدام

قومي بخفق شرائح الخيار مع بياض البيض جيدا، ثم ضيفي إليهم الزيت العطري، والبخور وادمجيهم لمدة دقيقتين.

وزعي خليط شرائح الخيار على بشرتك بعد تنظيفها بالماء، ثم اتركيه لمدة ربع ساعة.

اغسلي بشرتك بالماء الدافئ، ثم ضعي عليها كريم ترطيب.

خلطة الجزر والجوافة

ربع كوب صغير من الجوافة المهروسة.

ثلث كأس صغير من الجزر المسلوق والمهروس.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة الاستخدام

امزجي الجزر المهروس مع مقدار الجوافة جيدا، حتى تحصلي على مزيج متماسك.

ضيفي زيت الزيتون إلى مقدار الجزر المهروس، ثم امزجيهم ووزعيهم على بشرتك، ثم اتركيهم لمدة ٣٠ دقيقة.

اشطفي بشرتك بالماء العادي، ثم كرري الوصفة يوميا.

خلطة زيت جوز الهند وزيت الافوكادو

عشر قطرات من زيت لبان الدكر.

١/٤ كأس كبير زيت الافوكادو.

٥٠ مل من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

ملعقة صغيرة زيت المر.

عشرة جرام زيت خشب الصندل.

طريقة الاستخدام

امزجي شمع العسل مع زيت لبان الدكر، وباقي المكونات جيدا، حتى تتجانس جميع الزيوت مع بعضها البعض. وزعي خليط شمع العسل على بشرتك قبل الذهاب للنوم، ثم اتركيه حتى صباح اليوم التالي.

المكونات:

عشرة جرام من مسحوق لبان الدكر.

نصف ملعقة كبيرة من النشا.

كمية مناسبة من ماء الورد للعجن.

طريقة تحضير الوصفة: