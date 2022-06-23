نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هل بينزل لي الراتب” رابط سكني تسجيل دخول Sakani.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على رابط سكني تسجيل دخول، حيث أثار تأخر دفعة الدعم السكني هذا الشهر الكثير من القلق بين المواطنين والمواطنات من مستفيدي نظام الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان، حيث يوجد قلق بين الكثير من الأشخاص بخصوص هل تم تغيير أهليتهم أم لا وهل سينزل لهم الراتب مع هذه الدفعة، وهذا ما يمكنكم التأكد منه عبر الذهاب إلى موقع سكني عبر الرابط والطريقة التي سنشرحها لكم بالأسفل ومتابعة ذلك، فتعرف معنا في موقعك ثقفني.

آخر أخبار دعم سكني

وقبل أن نتطرق في الموضوع، فقد وصلتنا أخبار سارة ورسمية بخصوص دعم سكني، حيث تم التوقيع يوم أمس الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022 والموافق هجريا 23 ذو القعدة 1443، على 5 باقات جديدة اختيارية توفر دعم مالي غير مسترد “مثل المساعدة المقطوعة على سبيل المثال”.

حيث أثار هذا الخبر فرحة كبيرة بين المواطنين المتابعين للدعم السكني ويستفيدون منه، وباقات الدعم الجديدة يتم من خلالها دعم المستفيد بمبلغ 100 ألف ريال سعودي غير مستردة، وقد تابعنا معكم هذا الخبر بكافة التفاصيل في مقال باقات الدعم السكني الجديدة 2022.

متى بينزل دعم سكني

ومن المفترض أن الدعم السكني ينزل كل شهر بيوم 23 ميلاديا، وقد تأخرت الدفعة الخاصة بهذا الشهر وتابعنا هذا بالتفصيل في مقال موعد نزول الدعم السكني يونيو 2022، وتأخر نزول الدفعة أثار شكوك لدى الكثير من الأشخاص بخصوص هل سينزلهم الدعم هذا الشهر أم لا.

ولكن لا داعي للذعر، فإن المشكلة هذه مشكلة عامة، وتحدث بين كل فينة وأخرى، ويمكنكم التأكد من استحقاقكم عبر قراءة الفقرة القادمة، فتابع معنا القراءة سيدي المتابع.

سكني تسجيل دخول

ويمكنك المتابعة وتسجيل الدخول في حسابك والوصول إلى حالة الاستحقاق عن طريق الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى تطبيق سكني على جوالك.

اذا لم تكن تملك التطبيق قم بالذهاب إلى الموقع عبر رابطه الرسمي sakani.sa.

ثم قم بتسجيل الدخول في حسابك برقم الهوية وكلمة السر.

بعدها ستقوم بالضغط على ملفك الشخصي.

ثم اضغط على الخدمات.

سيظهر لك حالة الاستحقاق الخاصة بك، وفي حالة اذا كنت مستحق فلا تقلق فسينزل لك راتبك مع الدفعة أول ما تنزل.

رقم سكني المجاني بدون تسجيل دخول

وفي حالة واجهت أي مشكلة، أو تريد الاستفسار عن شيء مفصل بخصوص الدعم أو التقديم بدون الحاجة إلى الذهاب إلى حسابك، فيمكنك التواصل مع رقم خدمة عملاء الدعم بكل سهولة هاتفيا على الجوال، وهذا عبر الرقم الموحد التالي: