نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان المطور 1443 ذي الحجة وزارة الموارد البشرية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الضمان المطور شهر ذي الحجة سيتم صرفه وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بمشيئة الله يوم الخميس الموافق 1 ذي الحجة 1443هـ الموافق 30 يونيو 2022م لكافة المستحقين المستوفي الشروط، ووفق آخر مستجدات وزارة الموارد البشرية عن آخر موعد للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور هو يوم 5 ربيع ثاني 1444هـ الموافق 30 أكتوبر 2022، مع العلم أن صرف معاش الضمان لجميع المستحقين بالمملكة لن بتأثر خلال فترة الانتقال للمنظومة المطورة وفق تصريحات وزارة الموارد البشرية.

رابط الاستعلام عن موعد نزول الضمان المطور شهر ذي الحجة 1443 بالسعودية

في نفس السياق السابق ذكره للاستعلام عن صرف معاش الضمان الجديد 2022 دفعة شهر ذي الحجة يتم اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا الولوج عبر بوابة معاش الضمان الاجتماعي المطور الإلكترونية. يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح. قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح، والقيام بالضغط على تأكيد طلب الاستعلام عن الضمان. في النهاية ستظهر أمامك على الشاشة كافة البيانات المتعلقة بمستحقات دعم الضمان المطور.

عاجل الضمان الاجتماعي اليوم 1443 مستجدات شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة 2022م

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.

كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.

أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.

في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أب.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

في الختام لطلب التقديم لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022 بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور.

كذلك القيام بالضغط على أيقونة حساب مستخدم جديد.

يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

أيضًا انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال.

في النهاية قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.

خطوات الاعتراض على رفض طلب دعم الضمان المطور 2022

إضافة لما سبق فللمواطنين المستحقين الدعم مكتملي الأهلية والاستحقاق في حال واجهتهم مشكلة رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي المطور بإمكانهم تقديم طلب اعتراض عن طريق الخطوات التالية بالترتيب: