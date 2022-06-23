الآن تمويلك فورى بدون كفيل بأقل راتب وبالتقسيط علي دفعات ميسرة ومجدولة

الآن تمويلك فورى بدون كفيل ، تمويل شخصي بالتقسيط الميسر علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبك الشهري وتتلائم مع جميع إلتزاماتك المالية الأخرى ، حيث جاء هذا العرض التمويلي ضمن مجموعة متنوعة من العروض التمويلية في المملكة العربية السعودية والتي يبحث عنها الكثير من العملاء الراغبين في الاستفادة من حلول تمويلية بصيغة إسلامية وبشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة.

الآن تمويلك فورى بدون كفيل بأقل راتب وبالتقسيط الميسر

تمويل فورى بدون كفيل وبدون أى ضمانات وبالتقسيط الميسر بما يتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا التمويل مبالغ مالية تخدم احتياجات العملاء المالية والشرائية ، كما تتيح شركة اليسر للعميل إمكانية الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ميسرة وغير معقدة ، وذلك بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي يمكن أن يحصل عليها العميل عند طلب التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل.

ما هى مزايا التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل ؟

قامت شركة اليسر للإجارة والتمويل بتوفير العديد من المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل من خلال برنامج التمويل الشخصي المتاح لدي شركة.

التمويل الشخصي من شركة اليسر تم تصميمه بصيغة إسلامية متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة بالمملكة.

يمكن أن يحصل العميل علي مبالغ تمويلية تصل قيمتها حتي 50 ألف ريال سعودي.

الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من هذا المنتج فى شراء احتياجاتهم المنزلية أو الشخصية من الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية.

المواطن السعودي والمواطن الوافد بجنسيات مختلفة إلي أراضي المملكة العربية السعودية يمكنه الاستفادة من هذا التمويل الشخصي.

لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل.

يمكن أن يحصل العميل المقيم علي مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 10000 ريال سعودي وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

أتاحت شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية للعملاء إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، حيث يقوم العميل بتسجيل الدخول وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

يتميز التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل بأنه بدون رسوم إدارية.

توفر الشركة العديد من خيارات السداد والتي تساعد العميل علي تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية مجدولة تتناسب مع راتبه وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر حتي 24 شهر.

قرض شركة اليسر لقطاع الأفراد بدون كفيل متاح بدون أجور وكالة.

الشروط والأحكام العامة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل