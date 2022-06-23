نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الساعة كم ينزل الدعم السكني “ليش تأخر” sakani.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على اخر الأخبار بخصوص الساعة كم ينزل الدعم السكني، وخاصة بعد أن تأخر نزوله في حسابات المستفيدين وهذا بعد نزول أهلية الاستحقاق في حسابات المستفيدين وإرسال رسائل نصية بخصوص الأهلية على جوالاتهم، وقد تعودنا أنه من بعد إرسال الرسائل لا تأخذ الدفعة وقت طويل حتى تنزل في حسابات المستفيدين، وهذا ما يثير قلقا وجدلا واسعا بين المواطنين، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن موعد نزول الدعم السكني، وما هي آخر الأخبار الجديدة بخصوصه في ثقفني.

أخبار الدعم السكني الجديدة

ونبدأ بآخر الأخبار بخصوص الدعم السكني، وهي أخبار سارة بالمناسبة، حيث إنه تم عمل مؤتمر أو كما أسمته الوزارة “ملتقى سكني”، وهذا بيوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022 ميلاديا، وقد تم فيه توقيع العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى زيادة المستفيدين من الدعم بشكل أكبر.

كما وقد تم إطلاق 5 برامج اختيارية جديدة في دعم سكني، وتتميز هذه البرامج أنه يتم تقديم دعم غير مسترد “أي أنه ليس قرضا” للمستفيدين منها بمبلغ 100 ألف ريال سعودي، وهذا ما تابعناه معكم بالتفصيل في مقال باقات الدعم السكني الجديدة 2022.

تأخر الدعم السكني

ومن المفترض أن ينزل الدعم السكني اليوم الخميس 23 يونيو 2022، ولكن لم يردنا حتى الآن أن الدعم نزل في حسابات المستفيدين، وهذا سواء كان الدعم ينزل لهم في بنك الراجحي أو ابنك الرياض، وما إلى ذلك.

ولم يتضح حتى الآن سبب التأخير، ولكن لا داعي للقلق، حيث إن المشكلة عامة، وحدوث تأخير في نزول الراتب أو الدعم أمر وارد جدا، وليس في الدعم السكني فقط، بل إن حتى الضمان الاجتماعي المطور الخاص بالشهر الماضي قد تأخر أيضا، ولكن في النهاية نزل للمستفيدين.

الساعة كم ينزل الدعم السكني

وأما بالنسبة لموعد نزول الدعم السكني، في حالة اذا وصلتك الرسالة، فنتوقع أن ينزل الدعم الخاص بك في الساعات القليلة المقبلة، حيث إنه لا يوجد ساعة محددة ينزل فيها الدعم، وخاصة أن الدعم ينزل بشكل تدريجي كحالة أي دعم في المملكة، كما وإن الموعد أيضا يختلف على حسب البنك الذي ستستقبل به الدفعة.

ولكن نتوقع أن الدعم سينزل بحد أقصى يوم الغد الموافق 24 يونيو 2022، وهذا في حالة اذا ما نزل في الساعات القادمة، وهذا ما تابعناه بالتفصيل في هل نزل الدعم السكني اليوم.

كيف اتأكد من الدعم هذا الشهر

وفي حالة اذا كنت تشعر بالقلق وتريد الاطمئنان أكثر، فلا تقلق، يمكنك التأكد ما اذا كنت ستحصل على المبلغ هذا الشهر أم لا عبر تطبيق أو موقع سكني الإلكتروني وهذا عبر الخطوات التالية: