نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متبقي أيام .. موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة القادمة 1443 والاستعلام من موقع sbis.hrsd في المقال التالي
الضمان الاجتماعي المطور هو أحد المساعدات التي تكفلها المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة مواطنيها للعيش بحياة كريمة في جميع مدن المملكة السعودية فهي أحد اهم الجهود التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولكن لتنظيم توزيع تلك المساعدات المالية ووصولها للأشخاص الأكثر استحقاقا لها تم وضع مجموعة من الشروط التي تضمن تحقيق تلك الأهداف التي ذكرت في أهمية استحقاق مقطوعة الضمان، والتي سنعمل على توضيحها بشكل مفصل من خلال موقعنا .. تابعونا.
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور
بناء على ما قدمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية من تقارير أخيرة عبر موقعها الرسمي لتوضيح موعد صرف الضمان الاجتماعي لقد تم تحديد موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي المطور المقبلة لجميع المستفيدين السعوديين ليكون في يوم الخميس الموافق في التاريخ الميلادي 30 يونيو 2022 والذي يوافق أيضا في التاريخ الهجري 1/12/1443هـ، وبذلك يتبقى أيام قليلة تفصلنا عن موعد الصرف للمواطنين.
حيث سيتم صرف قيمة الضمان الاجتماعي المطور المالية عبر الحسابات البنكية لدى المستفيدين بشكل مباشر دون الحاجة لزيارة أي مكتب حكومي، ومن الجدير بالذكر أن بمجرد إيداع المبالغ المالية يتم إبلاغ المستفيدين من خلال رسالة نصية يستقبلوها عبر هواتفهم المحمولة المسجلة في استمارة التقديم على طلب المساعدة المالية (مقطوعة الضمان الاجتماعي).
صرف دفعات الضمات الاجتماعي القادمة
- أما عن موعد صرف الدفعة التي تليها وهي دفعة شهر محرم فسيكون في يوم الاثنين الذي يوافق يوم 1 أغسطس 2022 بالتاريخ الميلادي ويوم 3/1/1444هـ.
- أما عن دفعة شهر صفر فستكون في يوم الخميس الموافق يوم 1 سبتمبر 2022 ميلاديا ويوم 5/2/1444هـ.
- وبعدها دفعة شهر ربيع الأول والتي سيتم صرفها في يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022 والذي يوافق يوم 6/3/1444هـ.
- ثم يليها دفعة شهر ربيع الثاني والتي سيتم صرفها في يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022 والذي يوافق يوم 7/4/1444هـ.
- وبعدها دفعة شهر جمادي الأول والتي سيتم صرفها في يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022 والذي يوافق يوم 7/5/1444هـ.
- وأخيرا دفعة شهر جمادي الآخر والتي سيتم صرفها في يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023 والذي يوافق يوم 8/6/1444هـ.
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