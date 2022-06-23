نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة عيد الأضحى السعودية 2022 للقطاعات “الحكومي والخاص والبنوك” في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازة عيد الأضحى السعودية 2022 أيام قليلة وتحل علينا، حيث تقوم المملكة العربية السعودية، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، بمنح العاملين بمختلف القطاعات والهيئات “الحكومية والخاصة”، كذلك بقطاع البنوك في مختلف الفروع الموزعة بجميع أنحاء المملكة، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة حلول العيد، ليتمكن هؤلاء من الاحتفال بقدوم العيد برفقة أهلهم وذويهم، وتختلف إجازة العيد بالمملكة العربية السعودية بالقطاع الحكومي عنها بالقطاع الخاص، كذلك تختلف في قطاع البنوك، ويتم الكشف عنها بالدولة رسميًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إجازة عيد الأضحى السعودية 2022

تشير الحسابات الفلكية، إلى أن عيد الأضحى المبارك بالمملكة العربية السعودية سيوافق يوم السبت 9 يوليو 2022 الموافق 10 ذو الحجة 1443، وسيحصل العاملين بمختلف الهيئات والقطاعات الحكومية بالدولة، على إجازة رسمية بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، تبدأ من يوم الأربعاء 6 يوليو و7 ذو الحجة، وتنتهي بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو و13 ذو الحجة 1443، ليعود الموظفين من جديد لاستئناف العمل بداية من يوم الأربعاء 13 يوليو و14 ذو الحجة.

إجازة عيد الأضحى في البنوك 2022

كشف البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية، عن تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك، التي سيحصل عليها العاملين بمختلف فروع البنوك الموزعة بجميع المحافظات على مستوى الدولة، وقال البنك المركزي، أن العاملين سيحصلون بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك على إجازة رسمية تبدأ من يوم 6 ذي الحجة، وتستمر حتى يوم الموافق 13 ذو الحجة، ليعود الموظفين بالبنوك لاستئناف عملهم من جديد بقدوم يوم الأحد الموافق 14 ذو الحجة.

إجازة عيد الأضحى بالقطاع الخاص 2022

وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص بالمملكة، فيحصل هؤلاء على إجازة عيد الأضحى المبارك، بداية من يوم وقفة عرفات يوم 9 ذو الحجة، وتستمر الإجازة حتى يوم 13 ذو الحجة، والمملكة العربية السعودية من أبرز الدول الإسلامية التي تقوم بالاحتفال بقدوم عيد الأضحى المبارك، وتمنح العاملين لديها، بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، إجازة رسمية بمناسبة قدوم العيد، ليتمكنوا من خلالها، من الاحتفال مع الأهل والأصدقاء بمناسبة قدوم العيد، كما ويضمن قانون العمل بالملكة للعاملين بالقطاع الخاص، الحصول على إجازة مدفوعة بمناسبة قدوم العيد.