نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تجديد الجواز السعودي الإلكتروني للكبار والاطفال من خلال منصة أبشر في المقال التالي
في هذه الايام نجد الكثير من الاشخاص يبحثون عن طرق تجديد جواز السفر الخاص بهم للسفر إلي السعودية لأداء مناسك الحج أو لزيارة أحد الأشخاص في المملكة العربية السعودية، والكثير منا لايعرف طريقة التجديد، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم كيفية تجديد الجواز السعودي.
كيفية تجديد الجواز السعودي
أذا كنت تبحث عن كيفية تجديد جواز السفر السعودي الخاص بك فأتبع الخطوات التي سوف نعرضها عليكم في السطور القادمة:
- قم بالدخول إلي منصة أبشر.
- قم بالضغط على تجديد الجواز السعودي.
- قم بكتابة أسمك كما يوجد لديك في إثبات الهوية.
- قم بكتابة جميع المعلومات الخاصة بك التي تطلب منكم إرفاق صوره شخصية لك.
- قم بكتابة أسمك مرة أخرى ولكن باللغة الإنجليزية.
- قم بتحديد دولتك.
- قم بالنقر على كلمة موافق.
شروط تجديد الجواز السعودي
يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها في المقدم على الجواز السفر السعودي وهذه الشروط سوف نعرضها لكم في السطور التالية:
في حالة إن كان سن الفرد يزيد عن عشرة أعوام
- يجب تسجيل حساب شخصي على منصة أبشر.
- يجب تسجيل أسمك في العنوان الوطني.
- لابد من القيام بسداد جميع الرسوم المطلوبة.
- يجب وجود ولي امر من أجل التجديد.
في حالة أن الفرد اقل من خمسة عشر عام
- يجب أن يقوم ولي الأمر بتسجيل الطفل على سجل أسرته.
- يجب دفع وسداد جميع الأموال المطلوب منك سدادها قبل التسجيل وبعد ذلك قم بالتسجيل.
- يجب عليك إرفاق صورة 4 في 6 للطفل ويكون عدد الصور 2 صورة للطفل من أجل طبعها وختمها في جواز السفر.
- يجب أن يتوفر معك جواز السفر السابق من أجل تجديد جواز السفر الخاص به.
رسوم تجديد جواز السفر
- رسوم تجديد الجواز لمدة 5 سنوات هي 300 ريال سعودي.
- وفي حالة تجديد الجواز لمدة 10 سنوات فقد تم تحديدها بقيمة 600 ريال سعودي.
- عند أستلام جواز السفر الجديد عليك بأحضار بطاقة الهوية إلى جانب جواز السفر القديم لتسليمه، كما يجب أن صاحب الجواز يوجد في المملكة العربية السعودية وأن تكون بطاقة هويتة سارية المفعول ليتمكن من أستلام الجواز السعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية تجديد الجواز السعودي الإلكتروني للكبار والاطفال من خلال منصة أبشر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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