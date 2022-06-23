نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل رفع الاجراءات الاحترازية في السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر خبر بمواقع التواصل الاجتماعي على الرفع للإجراءات الاحترازية بالمملكة، هذه هي الإجراءات التي كانت مرتبطة بفيروس كورونا تزامناً مع الانخفاض الملحوظ لأعداد المصابين والزيادة في أعداد المحصنين بالسنة الأخيرة، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنوضح حقيقة هذا الأمر ونشرح لكم تفاصيل رفع الاجراءات الاحترازية في السعودية 1443.

تفاصيل رفع الاجراءات الاحترازية في السعودية 1443

هناك مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أعلن عن الرفع للإجراءات الاحترازية التابعة لفيروس كورونا من السعودية، وجاء ذلك القرار بعد أن تم دراسة الوضع جيداً ومعرفة حالة الوضع الوبائي والتقدم الملحوظ باللقاحات الوطنية، وارتفاع نسبة المناعة بالمجتمع وزيادة التحصيل، وإليكم تفاصيل عن الإجراءات الاحترازية وهي كالآتي:

عدم لبس الكمامة بالأماكن المغلقة ولكن هناك أماكن لابد فيها من ارتداء الكمامة مثل المسجد النبوي والمسجد الحرام، فعلى الرغم من أنه قد تم إلغاء عمليات التباعد الجسدي بين الأشخاص داخلهم إلا أن ارتداء الكمامة شرطاً لازماً في كلا المسجدين، ومعهم أيضاً الأماكن الصادر بشأن بروتوكولات الوقاية وكذلك المؤسسات والمناسبات والفعاليات الراغبة في تطبيق هذا الأمر.

الإلغاء للإجراءات التي كانت مرتبطة باستخدام أي وسيلة نقل شرط أن يتم ارتداء الكمامة للدخول لها مع الاستمرار بتوعية المواطنين وحثهم على استخدامها.

عدم الاشتراط أن يكون الشخص محصناً أو حتى التحقق من حالاته الصحية عبر تطبيق توكلنا لكي يدخل فعاليات أو منشآت أو ركوب الطيارة.

مدة الاشتراك لأخذ الجرعة التنشيطية الخاصة بلقاح كورونا حتى يغادر الشخص البلاد هي ثمان شهور وليست ثلاثة وهذا يكون بعد التلقي للجرعة الثانية.

هل تم إلغاء تطبيق توكلنا؟

إلى وقتنا هذا لم يتم الإلغاء لتطبيق توكلنا بالسعودية، ولكن القرار قد اقتصر على الرفع لبعض الإجراءات التي كانت تخص جائحة كورونا، بعد أن تضافرت الجهود من جميع الجهات حتى تزيد نسبة التحصين بالمجتمع السعودي.

حقيقة إلغاء الجرعة التنشيطية

إن وزارة الداخلية قد وضحت حقيقة هذا الأمر وقالت بأنها لم تلغي الجرعة التنشيطية، ولكن لابد أن يكون الشخص متوفر به بعض الشروط حتى يتلقى الجرعة الثالثة التنشيطية، وينبغي على جميع الأشخاص الراغبين بالذهاب لأي مكان خارج المملكة أن يحصلوا على هذه الجرعة، شرط أن يكون قد مر ثمان شهور من تلقي الجرعة الثانية وأن تظهر النتيجة سلبية بالفحص.