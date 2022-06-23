إن تفاصيل إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي في السعودية 1444 نعرضها لكم، وهذا بعد أن قام مجلس الوزراء السعودي بمدينة جدة بعقد اجتماع في قصر السلام بتواجد خادم الحرمين الشريفين لمناقشة عدة أمور وقضايا واتخاذ بعض القرارات والموافقة عليها، نظراً لأن الصندوق الخيري الاجتماعي يمثل صندوق ومؤسسة تنموية وطنية أنشأ بهدف إنماء المجتمع بشكل وبصورة غير تقليدية من خلال تقليل مشكلة الحاجة والعوز وعبر التركيز على المشكلة والأسباب التي أدت إليها.

تفاصيل إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي في السعودية 1444

يمثل الصندوق الخيري الاجتماعي مؤسسة خيرية وطنية وتنموية أنشأت من أجل تقديم مناخ داعم للمواطنين ليحصلوا على فرصة عمل كفيلة بتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين بجانب التركيز على المشكلة أكثر من تقديم صرف دعم عيني ومادي إلى المحتاجين، وقد صدر قرار بإلغاء الصندوق حيث اجتمع المجلس في الجلسة التي تم عقدها بالأمس من أجل إتخاذ قرار حاسم بشأنه وانتهت الجلسة بإلغائه ونقل كل المهام التي كانت مكلفة إليه لبنك التنمية الاجتماعي بما يتضمنه من أصول وموظفين واختصاصات.

قرارات مجلس الوزراء السعودي الجديدة

لقد بدأ خادم الحرمين الشريفين المجلس بتقديم الرسائل المتداولة ما بين سلطان عمان وأمير قطر ودولة الكويت والرسائل الأخرى التي تم الحصول عليها من رؤساء بعض الدول وانتهى المجلس بإتخاذ مجموعة من القرارات المتعلقة بالمواطنين والتي تتمثل بالتالي: