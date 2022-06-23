نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي في السعودية 1444 في المقال التالي
إن تفاصيل إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي في السعودية 1444 نعرضها لكم، وهذا بعد أن قام مجلس الوزراء السعودي بمدينة جدة بعقد اجتماع في قصر السلام بتواجد خادم الحرمين الشريفين لمناقشة عدة أمور وقضايا واتخاذ بعض القرارات والموافقة عليها، نظراً لأن الصندوق الخيري الاجتماعي يمثل صندوق ومؤسسة تنموية وطنية أنشأ بهدف إنماء المجتمع بشكل وبصورة غير تقليدية من خلال تقليل مشكلة الحاجة والعوز وعبر التركيز على المشكلة والأسباب التي أدت إليها.
تفاصيل إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي في السعودية 1444
يمثل الصندوق الخيري الاجتماعي مؤسسة خيرية وطنية وتنموية أنشأت من أجل تقديم مناخ داعم للمواطنين ليحصلوا على فرصة عمل كفيلة بتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين بجانب التركيز على المشكلة أكثر من تقديم صرف دعم عيني ومادي إلى المحتاجين، وقد صدر قرار بإلغاء الصندوق حيث اجتمع المجلس في الجلسة التي تم عقدها بالأمس من أجل إتخاذ قرار حاسم بشأنه وانتهت الجلسة بإلغائه ونقل كل المهام التي كانت مكلفة إليه لبنك التنمية الاجتماعي بما يتضمنه من أصول وموظفين واختصاصات.
قرارات مجلس الوزراء السعودي الجديدة
لقد بدأ خادم الحرمين الشريفين المجلس بتقديم الرسائل المتداولة ما بين سلطان عمان وأمير قطر ودولة الكويت والرسائل الأخرى التي تم الحصول عليها من رؤساء بعض الدول وانتهى المجلس بإتخاذ مجموعة من القرارات المتعلقة بالمواطنين والتي تتمثل بالتالي:
- لقد تم إلغاء وإيقاف الصندوق الخيري الاجتماعي والمنشأ بأمر سامي كما تم توضيح أن كل المهام والاختصاصات المتعلقة به سوف يتم نقلها وتقديمها إلى بنك التنمية الاجتماعي.
- الموافقه على الاتفاقية ما بين جمهورية المجر والمملكة العربية السعودية بمجال النقل الجوي.
- تغيير وتعديل بعض النقاط في نظام مركز الأمير سلطان الخاص بالدراسات والبحوث الدفاعية.
- تقديم ترخيص لبنك الأردن من أجل فتح فرع بالمملكة لمزاولة الأعمال المصرفية.
- الموافقة على المذكرة الخاصة بالتعاون ما بين وزارة الإعلام بسلطنة عمان وهيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
- تفويض وزير العدل للتواصل والتعاون مع الجانب القبرصي من أجل إجراء مشروع تفاهم لتنفيذ تعاون ما بين وزارة العدل والنظام العام بقبرص.
- الموافقة على ضم الأجهزة الخاصة بمكافحة الفساد والرقابة للشبكة المسماة بكارن وهذا باعتبارها المراقب.
- الموافقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون ما بين رئاسة أمن السعودية والبحرين والكويت وجيبوتي.
- تفويض رئيس مجلس الإدارة للأكاديمية الملكية الخاصة بالفنون التراثية ووزير الثقافة.
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