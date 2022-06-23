كيفية إصدار رخصة العمل للمقيمين وقيمة الرخصة 100 ريال شروط الإصدار والفئات المعفاة

بعض المقيمين يحتاج الى استخراج رخصة عمل لمشروع ما او لعمل معين وهناك عدة شروط لاصدار رخصة العمل وهو ماسوف نوضحه بالمقال، ونوضح بعض الفئات المعفاة من دفع رسوم رخصة العمل وكيفية التقديم على رخصة العمل، حيث أنه تم الإعلان من وزارة العمل والتنمية في المملكة العربية السعودية عن إصدار رخصة عمل للمقيمين داخل المملكة مقابل 100 ريال وذلك حسب ما تم إصداره من مكتب العمل من ضمن مجموعة التسهيلات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمقيمين بداخلها.

شروط إصدار رخصة عمل للمقيمين:

يشترط أن يكون الشخص المقيم يملك رقم إقامة وضرورة أن يكون على رأس عمل.

كما يشترط أن يكون تاريخ المنشأة ساري.

من أهم الشروط التي يجب نوافرها أن تكون المنشأة مشاركة في خدمة العنوان الوطني.

ومن الضروري أن لا تكون المنشأة في النطاق الأحمر ويفترض وجودها الدائم في النطاق الأخضر وما فوقه.

ويشترط أن لا تتجاوز صلاحية انتهاء الرخصة ٦ أشهر.

تحديد قيمة رسوم إصدار رخصة العمل:

قد أوضحت لائحة الوزارة إنه تم تحديد مبلغ مالي قدره 100 ريال سعودي من أجل إصدار رخصة عمل لكل عامل وتم تحديد هذه القيمة في حالة العمل لمدة عام واحد فقط، وبناء على لائحة الرسوم في عام 1442 الخاصة برخصة العمل فقد تم تقدير حوالي 9600 ريال في العام أي ما يعادل حوالي 800 ريال في الشهر ويتم هذا عند ارتفاع المعدل للعمالة الوافدة.

بعض الفئات المعفاة من دفع رسوم رخصة العمل:

الرجل المتزوج من سيدة سعودية.

او المرأة المتزوجة من سعودي.

او الابن الأم من الجنسية السعودية.

او من أصحاب المشاريع المبتدئة.

او التابع للاتحاد الكردستاني أو ميانمار.

كما يتم إعفاء الفلسطينيين ذات الجنسية المصرية.

كيفية إصدار رخصة عمل للمقيمين: