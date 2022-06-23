لجميع المتقاعدين قرض شخصي وفوري بدون تعقيدات الشروط وكيفية التقديم على القرض

تزداد عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول تمويلات سريعة وفورية، حيث يتمكن الفرد من الحصول على تمويل فوري بدون اية تعقيدات في الإجراءات وبهامش ربحى بسيط وبفترة سداد طويلة ومريحة فى الاقساط، تضم مؤسسة التقاعد هذه الإمكانية حيث يتمكن الفرد من الحصول على التمويل بكل المواصفات التي تم ذكرها، وسوف نوضح بداخل المقال اهم مزايا التمويل وشروطه وكيفية التقديم على القرض، حيث تعد مؤسسة التقاعد من بين أفضل وأهم المؤسسات الخيرية الموجودة بالمملكة، حيث تحرص الأخرى على تقديم الكثير من القروض الشخصية بالمملكة، من أجل تلبيات احتياجاتهم المعيشية وكذلك يمكن من خلال هذا التمويل الحصول على مسكن أو عقار وبشروط ميسرة وخدمة لعملاء المؤسسة وللمتقاعدين.

شروط الحصول على القرض من مؤسسة التقاعد:

أن يكون الشخص الذي يرغب في الحصول على القرض بكل سهولة ويسر ذو جنسية سعودية، وضرورة أن يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة.

يبدأ عمر مقدم الطلب بدءً من 25 عام حتى 65 عام بحد أقصى ولا يزيد عن ذلك.

من أهم الشروط التي يجب توافرها أن يكون الشخص المتقدم من الفئة التي تخضع إلى نظام التقاعد العسكري أو المدني.

وكما يشترط على طالب القرض أن يقدم جميع البيانات المطلوبة منه، وكذلك يحب أن يكون قادر على تسديد الأقساط.

من الضروري أن لا تكون فترة العمل أقل من سنتين، للمتقدم بطلب التمويل من مؤسسة التقاعد.

مزايا الحصول على قرض شخصي من المؤسسة العامة للتقاعد:

من اهم مزايا قرض مؤسسة التقاعد له هامش ربح.

يمكن سداد قيمة التمويل على فترات طويلة تصل إلى عام.

سداد القروض على فترات طويلة الأجل قد تصل إلى ثلاثون عاما.

ومن مزاياه ايضا تقدم مؤسسة التقاعد مبلغ ثابت لجميع الأقساط الشهرية.

كيفية الحصول على قرض شخصي من مؤسسة التقاعد: