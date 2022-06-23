نتائج قياس برقم الهوية 1443 || رابط استخراج نتائج التحصيلي الفترة الثانية qiyas

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عمر شويل - جدة يترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية الإعلان عن نتائج التحصيلي 1443 والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن قام الطلاب في جميع المحافظات السعودية بأداء اختبارات قياس القدرات، ومن المقرر أن تصدر نتائج قياس برقم الهوية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة تقويم التعليم والتدريب بالإضافة إلى إعلانها من خلال تطبيق توكلنا، وذلك للتسهيل على الطلاب في الحصول على نتائجهم بكل سهولة وبدون الحاجة إلى الذهاب للمدارس المختلفة، حيث يرغب جميع الطلاب في معرفة الدرجات التي حصلوا عليها لكي يتمكنوا من التقديم في الجامعات والكليات التي يرغبون بها.
نتائج التحصيلي الفترة الثانية 1443
ومن المرتقب أن يتم إعلان نتائج التحصيلي والتي يترقبها جميع الطلاب حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة خلال الأيام الماضية الكثير من التساؤلات من جانب الطلاب وأولياء الأمور عن موعد الإعلان عن النتائج، بعد أن قام جميع الطلاب بدخول الاختبارات في الفترة الثانية والتي بدأت في يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022 واستمرت حتى يوم الاثنين الموافق 20 يونيو، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج بعد أن انتهى التصحيح ومراجعة درجات الطلاب.
مواعيد تهمك:
سترسل نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية -للفترتين الأولى والثانية- يوم الأربعاء 20 يوليو 2022م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الخميس 21 يوليو 2022.#قياس pic.twitter.com/GX5Pe9znPE
— العناية بالمستفيدين (@EtecCare)
مواعيد تهمك:— العناية بالمستفيدين (@EtecCare) June 21, 2022
سترسل نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية -للفترتين الأولى والثانية- يوم الأربعاء 20 يوليو 2022م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الخميس 21 يوليو 2022.#قياس pic.twitter.com/GX5Pe9znPE
وتعد اختبارات التحصيلي هي اختبارات يتم إجراؤها لطلاب المرحلة الثانوية بجميع المحافظات، وهي ما تؤهل الطالب إلى الالتحاق بالكليات المختلفة.
رابط استخراج نتائج قياس برقم الهوية 1443
وقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإعلان بأن النتائج سوف تكون متاحة خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى يستطيع جميع الطلاب من الاستعلام عنها إلكترونياً، وذلك لجميع من حضر الاختبارات في الفترة الثانية، ولكي يتم الحصول عليها يمكن تحميل تطبيق توكلنا على الهاتف وسوف تظهر به نتيجة الطالب بعد إدخال بياناته، كما يمكن أيضا الحصول على النتيجة من خلال الموقع الخاص بقياس من خلال إتباع تلك الخطوات:
- الدخول على موقع قياس
- تسجيل الدخول من خلال رقم السجل المدني وكلمة المرور.
- اجتياز اختبار التحقق بأنك لست روبوت.
- الضغط على “نتائج التحصيلي الفترة الثانية”.
- الضغط على “بحث”.
- سوف تظهر لك على الفور النتيجة والدرجات التي حصلت عليها خلال اختبارات قياس القدرات التي قمت بها.
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