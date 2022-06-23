نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدخول إلى حسابي في الضمان الاجتماعي المطور وطريقة تحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الدخول إلى حسابي في الضمان الاجتماعي؛ يُعد برنامج الضمان الاجتماعي من أهم البرامج الجديدة التي تم إطلاقها مؤخراً من قبل وزارة الموارد البشرية في المملكة السعودية، والهدف من إنشائه تقديم الدعم للأسر المحتاجة في المملكة وذلك لرفع مستواهم المادي حتي يستطيعوا مواجهة غلاء الأسعار، كما أنه يساعد على تأهيل الأفراد و إدخالهم في سوق العمل.

خطوات الدخول إلى حسابي في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن الدخول إلى الحساب الشخصي في الضمان الاجتماعي عن طريق بعض الخطوات البسيطة وهي :

الولوج إلى الرابط الإلكتروني الرسمي لموقع وزارة الموارد البشرية. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور. تدوين البيانات المطلوبة بدقة. النقر على تسجيل دخول.

طريقة تحديث البيانات في الضمان الاجتماعي

تم الإعلان من قبل وزارة التنمية الاجتماعية عن فتح تحديث بيانات الضمان الاجتماعي وذلك عن طريق موقع الوزارة وذلك باتباع الخطوات التالية :

الانتقال إلى موقع وزارة الموارد البشرية. تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي باستخدام البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم. يتم الدخول إلى الملف الشخصي للمستخدم الذي يحتوي على جميع البيانات. قم بتحديث البيانات التي طرأ عليها بعض التغيرات. التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على إرسال.

رقم الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تم الإعلان عن الأرقام المجانية للضمان الاجتماعي في المملكة السعودية من قبل وزارة الموارد البشرية، حيث يمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي الاتصال الرقم الخاص به والاستفسار عن أسئلتهم وحل مشاكلهم 19911 رقم الضمان الموحد كما يمكن التواصل من البريد الإلكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي أو من خلال حساب الوزارة عبر برنامج تويتر.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تم وضع بعض الشروط للضمان الاجتماعي الجديد لابد من الالتزام بها من قبل المتقدمين حتى يتمكنوا من التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وهذه الشروط هي :

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

ولكن يستثنى من ذلك حاملي بطاقات التنقل وكذلك الأرملة والمطلقة التي تمتلك أبناء سعوديين.

وكذلك يستثنى الأرملة أو المطلقة لرجل غير سعودي.

كما يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

لابد أن يقل الدخل الخاص بالمتقدم عن الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي.

يجب ألا يكون المتقدم موجود بالسجن أو مقيم في أي دار إيواء.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى المنصة الإلكترونية للضمان المطور. النقر على تسجيل جديد. تدوين البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد وغيرها. إدخال رمز التحقق المرئي. النقر بالموافقة على الشروط. الضغط على تسجيل. سيتم إرسال رمز التوثيق على هاتفك قم بتدوينه و النقر على توثيق. سيتم إرسال إشعار بنجاح التسجيل.

وبهذا نكون قدمنا لكم طريقة الدخول إلى حسابي في الضمان الاجتماعي المطور وكذلك طريقة تحديث البيانات في الضمان الاجتماعي، كما وضحنا شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443.