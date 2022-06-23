نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج دعم العمل الحر للعاملين في خدمة توصيل الطلبات.. تعرف على شروط الحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج دعم العمل الحر هو برنامج جديد أطلقته وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية لدعم العاملين في مجال توصيل الطلبات، وذلك بالتعاون بين كل من برنامج هدف، شركة عمل المستقبل، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أقرت الوزارة بعض الشروط والضوابط اللازم توافرها من أجل الاستفادة من الدعم، والتي نوضحها في المقال.

برنامج دعم العمل الحر للعاملين في مجال توصيل الطلبات

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تدشين برنامج جديد يستهدف تقديم الدعم إلى العاملين والعاملات في مجال قيادة المركبات لتوصيل الطلبات عبر تطبيقات الهواتف الجوالة.

حيث تصل قيمة الدعم إلى 3 آلاف ريال سعودي شهريًا ولمدة عامين كاملين من تاريخ إصدار المبادرة، وذلك بهدف تأهيل القوى العاملة الوطنية الذي تسعى إليه الوزارة.

شروط الحصول على دعم برنامج دعم العمل الحر

أقرت الوزارة بعض الشروط الواجب استيفائها في المتقدمين للاستفادة من الدعم، والتي تتمثل فيما يلي:-

يشترط أن يكون المتقدم للاستفادة من الدعم حاملاً للجنسية السعودية سواء كان رجل أو امرأة.

يشترط أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 عام حتى 60 عام كحد أقصى.

كما يشترط أن يقوم الشخص بتقديم وثيقة عمل حر سارية الصلاحية من خلال بوابة العمل الحر.

يجب أن يكون المتقدم موظفًا في إحدى الهيئات الحكومية أو القطاع الخاص.

خطوات التسجيل في المبادرة

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يتم إتباعها من أجل التقديم للاستفادة من البرنامج، والتي تتلخص فيما يلي:-

أولاً، يتم التوجه مباشرة إلى بوابة العمل الحر. ثانيًا يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول على توصيل الطلبات. ثم النقر على إنشاء حساب جديد. بعد ذلك يقوم المستخدم بالتقديم من أجل استخراج وثيقة في مجال توصيل الطلبات من خلال قيادة المركبات. ثم يقوم المستفيد باستكمال إجراءات التقديم للحصول على الدعم من خلال بوابة طاقات، وذلك بعد الحصول على وثيقة العمل الحر.

بذلك نكون انتهينا من تقديم كافة تفاصيل مبادرة برنامج دعم العمل الحر للعاملين في قطاع توصيل الطلبات، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع برنامج هدف ووزارة الاتصالات السعودية.