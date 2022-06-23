نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل باقات سكني للدعم المالي من برنامج سكني للدعم السكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننقل كم تفاصيل الباقات الإختيارية للدعم المالي من سكني للدعم السكني، حيث دشن وزير الشؤؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل خمس باقات في سكني للدعم السكني لكل المواطنين من أجل تسهيل تملك المنازل بما يوافق إحتياجاتهم وقدراتهم المالية ووصلت خيارات الدعم في سكني لتسع خيارات.

تفاصيل الباقات الإختيارية للدعم السكني من سكني

توجد هناك مجموعة من الباقات الإختيارية.

باقة الدعم المقدم

باقة الإيجار

باثة الأثاث

باقة البناء الذاتي

باقة تجديد المسكن.

طريقة الحصول على الباقات الإختيارية من سكني

يمكن الحصول على الباقات الإختيارية في سكني للدعم السكني من خلال موقع وتطبيق سكني الإلكتروني في الخيارات المتنوعة في برنامج الإسكان والتي ترفع نسبة التملك إلى 70%.

مزايا الباقات الإختيارية

تمنح الباقات حلول مرنة ومتعددة، حيث يقدم الدعم السكني دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة، وهناك شراكة كبيرة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية، ويتيح سكني الدعم السكني بشكل كبير من خلال وجود المزيد من الباقات التي تشغل دعم السكن من سكني.

يذكر أن مبلغ الباقة الذي يقدم للمستفيد لا يتم إسترداده ويتم توفير مبلغ الدفعة الأولى لمنتج الوحدات السكنية الجاهزة، ويتم تجديد السكن في حال شراء الوحدات السكنية خاصة وأن الوحدات السكنية تزيد عمرها عن 15 عام، وهناك حالة من التنوع من أجل إيجاد حلول وخيارات لمتطلبات الأسر والعمل على تملك المسكن الملائم.

الجدير بالذكر أن الدعم السكني من سكني يعد واحدا من أهم أنواع الدعم المقدمة من وزارة الإسكان والتي تعمل على توفير الدعم السكني من الباقات الإضافية الخاصة بالدعم السكني ومساعدة الجميع من أجل دعم السكن خاصة وأن الدعم السكني يساعد على توفير الدعم في حال التضخم بشكل كبير والذي يتزايد بسبب الأزمة الحالية في العالم وحالات رفع الفائدة بشكل كبير والتي تسهم في رفع الأسعار بشكل متزايد.

هذا ونتابع معكم كل جديد بخصوص الدعم السكني خلال الفترة القادمة من خلال وزارة الإسكان والتي تساعد على مزيدا من الدعم السكني في دعم السكن بشكل كبير.