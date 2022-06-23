الضمان الاجتماعي المطور متى ينزل لشهر ذي الحجة 1443

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الضمان الاجتماعي المطور متى ينزل لشهر ذي الحجة أعلن رئيس المملكة العربية السعودية عن إنشاء برنامج للدعم والحماية الاجتماعية، وذلك للعائلات الذين يحتاجون إلى الضمان الاجتماعي لتحسين سوء الأحوال المعيشية، ولذلك ينتظر العديد من الأشخاص موعد سحب الضمان المطور التابع للدفعة الجديدة، وأوضحت هئية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية المشرفة على برنامج الضمان الاجتماعي المطور بعض التعليمات للحصول على الضمان الاجتماعي.
الضمان الاجتماعي المطور متى ينزل لشهر ذي الحجة
الضمان الاجتماعي هو ضمان يحصل عليه الشخص المتقدم ليساعده على تحسين أحواله المعيشية وذلك عن طريق التسجيل على موقع الدعم والحماية الاجتماعية للحصول على الضمان الاجتماعي وسوف يغلق الضمان الاجتماعي القديم عقب اتمام العدد المناسب في الضمان الاجتماعي المطور، ونتابع معكم التفاصيل الكاملة حول صرف الضمان الاجتماعي المطور.
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر ذي الحجة
أعلنت هيئة الموارد البشرية عن موعد سحب الضمان الاجتماعي المطور في الأول من شهر يوليو بالتاريخ الميلادي لعام 2022 ولكي يتم الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور:
- دخول وزارة الموارد البشرية.
- اختر كلمة” الخدمات الإلكترونية”.
- اضغط على كلمة”حساب المستفيد”.
- اختر كلمة “خدماتي”.
- اختر كلمة”الدفعات”.
شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022
- أن يكون الفرد من أصل سعودي.
- ويسكن بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.
- أن يكون أقل مرتب للفرد 2000 ريال سعودي.
- ينبغي أن يكون الفرد لايسكن في مسكن تابع للحكومة السعودية.
- أن يحضر كل المستندات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.
الاستعلام عن دفع معاش ضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية
اسباب وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور
- لم يتم تحديث بيانات الفرد في الميعاد المناسب قبل بدء موعد سحب معاش الدفعة الجديدة.
- موت الفرد.
- في حالة أن يكون الفرد تقاعد عن العمل.
- لم يلتزم الفرد بتنفيذ خطة التأهيل.
- لم يتناسب الفرد المتقدم على المعاش مع شروط الضمان الاجتماعي.
- أن البيانات التي قدمها الفرد الملتحق غير صحيحة.
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