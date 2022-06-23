جامعة أم القرى تعلن عن 854 وظيفة شاغرة للرجال والنساء uqu.edu.sa

أعلنت جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية عن وجود عدد 854 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، وتأتي تلك الوظائف في العديد من المناصب الأكاديمية المطلوبة والتي تحتاج إليها الجامعة، حيث يتم إتاحة التقديم لشغل وظيفة معيد ومحاضر وأستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ، وسوف يتم التعاقد مع المتقدمين بدوام كامل بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتوليهم تلك الوظائف والتي سوف تتم في مقر الجامعة الرئيسي أو الفروع التابعة لها في جميع المحافظات والمدن السعودية.

جامعة أم القرى تعلن عن 854 وظيفة

وأعلنت الجامعة بأن التقديم على الوظائف التي تم إتاحته للجميع بداية من يوم الأربعاء 23/11/1443 ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 7/12/1443، ويكون التقديم من خلال الدخول على موقع جامعة أم القرى الإلكتروني وإدخال كافة البيانات المطلوبة، وسوف يتم فحص جميع التقديمات في المسابقة الوظيفية المتاحة الآن بعد أن يتم غلق باب التقديم، وبعد ذلك سوف يتم التواصل مع المقبولين من أجل استكمال باقي الإجراءات وتولي الوظيفة سواء في المقر الرئيسي للجامعة أو فروعها بالمحافظات الأخرى، وذلك يتم تحديده عقب القبول النهائي.

شروط التقديم على وظائف جامعة أم القرى

وقامت إدارة الجامعة بالإعلان عن وجود عدد من الشروط والمعايير التي يجب التحقق من توفرها قبل القيام بالتقديم، وذلك حيث سوف يتم فحص جميع الطلبات التي يتم تقديمها وقبول فقط من يتوافر فيهم الشروط التي تم وضعها، وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون لائقا صحيا.

أن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية.

أن يكون حاصل على الدرجات العلمية المطلوبة.

أن تكون درجته العلمية من خلال الانتظام الكامل وليس بنظام الانتساب أو التعليم عن بعد.

توفره على الشروط الخاصة بكل وظيفة

أن يتقدم على وظيفة واحدة.

في حالة التقدم على أكثر من وظيفة تلغى جميع الطلبات.

إدخال كافة البيانات المطلوبة أثناء التقديم الإلكتروني.

وسوف يتم الإعلان عن المقبولين والتواصل معهم لاستكمال الإجراءات، حيث تكون تلك الوظائف بنظام التعاقد وليس توظيفاً نهائياً،كما تم الإعلان بأن الأولوية في القبول سوف يكون لم لا يشغل وظائف حكومية.