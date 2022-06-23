أحصل على دعم مالي يصل إلى 100 ألف ريال عبر باقات سكني الجديدة sakani

أعلنت برنامج سكني في المملكة العربية السعودية عن 5 باقات جديدة يمكن للمواطنين الاستفادة منها والحصول على دعم مالي يصل إلى 100 ألف ريال، ويأتي ذلك ضمن الدعم الذي يقدمه البرنامج للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن أو بناء قطعة أرض، ويقوم البرنامج بالتسهيل عليهم من خلال توفير الدعم الذي يحتاجون إليه من أجل البناء، حيث تم إنشاء البرنامج في عام 2017 ولقى رواجا كبيرا من جانب المواطنين منذ الأيام الأولى له، حيث قام عدد كبير بالتقديم من خلال المنصة الإلكترونية والاستفادة من الدعم الذي يتم تقديمه.

باقات جديدة في دعم سكني 1443

وأعلن برنامج سكني عن توفير 5 باقات جديدة يمكن للمواطنين الاستفادة منها من خلال الحصول على دعم مالي يصل إلى 100 ألف ريال، وهو تمويل غير مسترد ويتم تسلمه عند توقيع العقد التمويلي، وذلك لمساعدة المواطنين على امتلاك وحدات سكنية أو بناء قطع الأراضي، وذلك يشمل الوحدات السكنية الجاهزة أو الوحدات التي تكون تحت الإنشاء أو لمن يرغب في البناء من البداية، وتم إضافة تلك الباقات الجديدة من أجل إتاحة العديد من الخيارات أمام المواطن الراغب في الاستفادة من التمويل، ويمكنه اختيار الباقة التي تناسبه، وتلك الباقات الخمس التي تم إعلانها كالآتي:

باقة الدعم المقدم.

باقة الإيجار.

باقة الأثاث.

باقة البناء الذاتي.

باقة تجديد المسكن.

التقديم على منتجات برنامج سكني 1443

وأعلنت وزارة الإسكان والقائمين على برنامج الدعم السكني بأن التقديم للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج للمواطنين يتم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهم، وذلك للتسهيل على المواطنين في التقديم، وعدم إرهاقهم بالكثير من الإجراءات التي تأخذ الوقت والجهد، ولكي يتم التقديم على المنتجات التي يقدمها برنامج سكني للمواطنين يجب إتباع الخطوات التالية: