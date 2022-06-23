تجديد بطاقة الراجحي عبر التطبيق وجهاز الخدمة الذاتية.. تعرف على الخطوات

تجديد بطاقة الراجحي عبر التطبيق أو جهاز الخدمة الذاتية من الخدمات التي يتيحها بنك الراجحي لعملائه، حيث أنها من أهم البطاقات التي يقدمها لهم، ويمكن إصدارها من خلال فتح حساب في المصرف لتسهيل المعاملات المالية دون الذهاب إلى مقر أي من الفروع، وفي المقال نوضح التفاصيل وطريقة تجديد البطاقة خطوة بخطوة.

طريقة تجديد بطاقة الراجحي عبر التطبيق

يستطيع العميل تقديم طلب تجديد البطاقة من خلال تطبيق الراجحي، وذلك عبر إتباع الخطوات الآتية:-

يتم أولاً تحميل تطبيق الراجحي على الهاتف الجوال سواء كان أندرويد أو آيفون، وتثبيته على الجوال. ثم يتم فتح التطبيق على الجوال وتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به. من ثم يتم إدخال رمز التأكيد الذي تم إرساله في رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل مسبقًا في أبشر. بعد ذلك يتم الضغط على القائمة الرئيسية في الأعلى، والنقر على قائمة الخدمات الرئيسية ومنها على “بطاقات”. بعدها يتم الضغط على “تجديد البطاقة”. من ثم يقوم المستخدم بملء البيانات المطلوبة في أماكنها الصحيحة بشكل دقيق. بعدها يستقبل العميل رسالة نصية على هاتفه الجوال تفيد بتجديد البطاقة بنجاح. وأخيرًا يقوم العميل بزيارة أقرب فرع الراجحي أو التوجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي ATM لاستلام البطاقة الجديدة وتفعيلها.

خطوات تجديد البطاقة عبر جهاز الخدمة الذاتية

كما يمكن تجديد البطاقة بسهولة عبر جهاز الخدمة الذاتية من خلال القيام بالخطوات الآتية:-