نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع رخيصة في السعودية وبحالة جيدة في المقال التالي

متوفر داخل المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من السيارات المستعملة ماركة تويوتا الماركة الأشهر في المملكة العربية السعودية والتي تتميز بقوة تحملها في المسافات الطويلة بالإضافة إلى مواصفاتها وتجهيزاتها العالية الجودة وبأسعار في متناول الجميع مع وجود ميزة التقسيط أيضا. للبيع سيارة مستعملة ماركة تويوتا إبيسوم موجودة في القصيم. السيارة تويوتا إبيسوم مستعملة موديل 2007.

عداد الممشي للسيارة تويوتا إبيسوم 20 ألف كيلو متر.

السيارة تويوتا إبيسوم بسعر 8000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا إبيسوم مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة تويوتا إبيسوم متوفرة بلون خارجي أحمر.

يمكن للمشتري التواصل مع البائع عن طريق الإتصال على 00966595056919.

متاح للبيع سيارة تويوتا سيكويا مستعملة بسعر 26000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا سيكويا متاحة للبيع في مدينة الحائل السعودية.

السيارة تويوتا سيكويا موديل 2019 مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافة للسيارة تويوتا سيكويا 180 ألف كيلو متر.

السيارة تويوتا سيكويا متوفرة بريموت كنترول وفتحة سقف ونوافذ أمامية كهربائية.

السيارة تويوتا سيكويا بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق وكاميرا خلفية ومثبت سرعة.

يمنح البائع للمشتري فرصة الحصول على السيارة تويوتا سيكويا بمقدم 5000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا سيكويا مستعملة متوفرة باللون الأبيض.

يستطيع المشتري التواصل مع البائع عن طريق الواتس أب على الرقم 00966597527510. للبيع سيارة تويوتا هايلكس مستعملة للبيع في مدينة جدة. سعر السيارة تويوتا هايلكس موديل 2000 مستعملة 10000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا هايلكس مزودة بناقل حركة مانيوال.

السيارة تويوتا هايلكس متاحة باللون الأبيض.

بلغ عداد الممشي للسيارة تويوتا هايلكس 170000 كيلو متر.

السيارة تويوتا هايلكس متوفرة ببلوتوث ومرايات ضم إغلاق وفرش جلد ومدخل يو إس بي.

السيارة تويوتا هايلكس بها حساسات خلفية وكاميرا خلفية ومثبت سرعة وقفل مركزي للأبواب.

يستطيع المشتري التواصل مع البائع عن طريق الإتصال على 00966583385739.

متوفر للبيع سيارة تويوتا أوريون موديل 2007 مستعملة بسعر 18000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا أوريون متواجدة في مدينة الرياض.

السيارة تويوتا أوريون مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة تويوتا أوريون متوفرة بلون ذهبي.

السيارة تويوتا أوريون مزودة بحساسات خلفية ومكيف ومبدل أقراص.

يستطيع المشتري التواصل مع البائع عن طريق الواتس أب على الرقم 00966552881987. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع رخيصة في السعودية وبحالة جيدة - ثقفني

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