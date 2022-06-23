الداخلية السعودية تطلق خدمة جديدة ومذهلة موفرة للوقت والجهد انتظرها الكثير عبر منصة أبشر ... تعرف عليها وطريقة استخدامها !!

وتعد الخدمة هذه ستف تمكّن المواطنين والمواطنات من القيام بطلب تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الأحوال المدنية باستخدام أحدث تقنيات التعرف على الوجه، على أنه للاستفادة من الخدمة الجديدة يجب أن يكون متبقي 180 يومًا أو أقل على انتهاء سريان بطاقة الهوية الوطنية.

ويأتي إطلاق الخدمة هذه امتداداً للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية من اجل توفير الوقت والجهد على المواطنين، ودعم عملية التحول الرقمي الحكومي، بهدف تعزيز جودة الحياة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا

يمكن للمواطن أو المواطنة رفع صورة شخصية عبر منصة أبشر من خلال حسابه على المنصة، تتوافر فيها الشروط ومتطلبات الخدمة، ويطلب استلامه على عنوانه الوطني، وأما خطوات الحصول على خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا فتتمثل بالتالي: