نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض العمل للنساء من بنك التنمية الاجتماعية 1444 .. طريقة التقديم والشروط في المقال التالي
يلعب بنك التنمية الاجتماعية في المجتمع السعودي دور مهم جدا، خاصة فئة معينة من الشعب فئة محدودي الدخل الغير قادرين على تلبية كل احتياجات الحياة، خاصة الضروري والهام منها، حيث يقدم البنك تمويل اجتماعي في سورة قروض ميسرة، تمكن تلك الفئات من توفير قدر ولو بسيط من التزاماتهم، في السطور التالية نوضح طريقة التقديم على قروض العمل للنساء من بنك التنمية الاجتماعية 1444 والشروط اللازمة للتقديم.
شروط الحصول على قروض العمل للنساء
وضع البنك عدد من الشروط والأحكام يجب أن تنطبق على كل سيدة حتى تتمكن من الحصول على قرض العمل، والشروط تتمثل في التالي:
- خلو السجل الائتماني تماما لصاحبة طلب القرض.
- أن يزيد عمر المتقدم عن 18 عام، ويقل عن 35 عام.
- استخراج رخصة من جهة معترف بها، تقر بوثيقة العمل.
- ألا يزيد راتب السيدة المتقدمة لطلب القرض عن 20 ألف ريال سعودي في الشهر.
وإذا توفرت جميع هذه الشروط في سيدة وقامت بتقديم الطلب للحصول على القرض، يمكنها صرف المبلغ المستحق على أن يتم الالتزام بمواعيد السداد المحددة وقيمة الأقساط كما تم الإتفاق كالتالي:
- تسدد الأقساط في نفس الموعد من كل شهر ميلادي، ويمكن دفع القسط عن طريق المصادر التابعة لمصرف الراجحي.
- يتم دفع قيمة القسط الأول من القرض بعد مرور شهر من تاريخ صرف الأموال.
- يقوم المصرف بتنبيه صاحبة القرض بضرورة دفع الأقساط المتأخرة في حالة تراجع صاحب القرض عن الدفع في المواعيد المحددة لمدة شهرين متتاليين.
- يحق للمصرف إتخاذ إجراءات قانونية ليحمي حقوقه، في حالة تخلف صاحب القرض عن دفع الأقساط لعدة أشهر على التوالي.
- يمنح قرض العمل الحر للسيدات تمويل يصل إلى 120 ألف ريال سعودي، وتصل مدة السداد إلى 40 شهر.
خطوات التقديم على قرض العمل للنساء
يتم التقديم على قرض العمل من خلال التقديم على الخطوات التالية:
- يتم الدخول إلى موقع قرض العمل الحر الرسمي.
- الدخول إلى التقديم على قرض العمل الحر النقدي من خلال أبشر.
- ثم كتابة رقم الهوية وكلمة المرور.
- أكتب الرمز المرئي.
- ثم اضغط على زر تسجيل الدخول.
- ثم يتم الدخول إلى واجهة الصفحة الرئيسية.
- يتم النقر على إضافة طلب جديد.
- ثم الضغط على طلب للحصول على تمويل جديد.
- ثم النقر على أيقونة تقديم.
- يتم بعدها النقر على الخدمات التخصصية.
- ثم اختار اسم الفرع والعنوان الخاص بالفرع تبعًا لسكن العميل وعنوانه الوطني.
- ثم انقر على موافق، واختار رقم وثيقة العمل الحر.
- ثم اختار العمل الحر ونوع العمل الشخصي.
- يتم الإجابة على الأسئلة المطروحة، ثم املأ الحسابات الرسمية على منصات العمل.
- ثم يتم ملء أسماء التطبيقات الإلكترونية التي يمتلك المتقدم حساب عليها.
- ثم املأ بيانات العنوان الوطني.
- أكتب معلومات المهنة بالسجل المدني للمستخدم.
- ثم أكتب تفاصيل المهنة، واختار الدورات التدريبيبة والخبرات السابقة.
- اضغط بعدها على زر حفظ.
- املأ بيانات الكفيل، ثم انقرل على حفظ، ثم اختار قيمة التمويل.
- انقر بعدها على حفظ.
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