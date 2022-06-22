قروض العمل للنساء من بنك التنمية الاجتماعية 1444 .. طريقة التقديم والشروط

يلعب بنك التنمية الاجتماعية في المجتمع السعودي دور مهم جدا، خاصة فئة معينة من الشعب فئة محدودي الدخل الغير قادرين على تلبية كل احتياجات الحياة، خاصة الضروري والهام منها، حيث يقدم البنك تمويل اجتماعي في سورة قروض ميسرة، تمكن تلك الفئات من توفير قدر ولو بسيط من التزاماتهم، في السطور التالية نوضح طريقة التقديم على قروض العمل للنساء من بنك التنمية الاجتماعية 1444 والشروط اللازمة للتقديم.

شروط الحصول على قروض العمل للنساء

وضع البنك عدد من الشروط والأحكام يجب أن تنطبق على كل سيدة حتى تتمكن من الحصول على قرض العمل، والشروط تتمثل في التالي:

خلو السجل الائتماني تماما لصاحبة طلب القرض.

أن يزيد عمر المتقدم عن 18 عام، ويقل عن 35 عام.

استخراج رخصة من جهة معترف بها، تقر بوثيقة العمل.

ألا يزيد راتب السيدة المتقدمة لطلب القرض عن 20 ألف ريال سعودي في الشهر.

وإذا توفرت جميع هذه الشروط في سيدة وقامت بتقديم الطلب للحصول على القرض، يمكنها صرف المبلغ المستحق على أن يتم الالتزام بمواعيد السداد المحددة وقيمة الأقساط كما تم الإتفاق كالتالي:

تسدد الأقساط في نفس الموعد من كل شهر ميلادي، ويمكن دفع القسط عن طريق المصادر التابعة لمصرف الراجحي.

يتم دفع قيمة القسط الأول من القرض بعد مرور شهر من تاريخ صرف الأموال.

يقوم المصرف بتنبيه صاحبة القرض بضرورة دفع الأقساط المتأخرة في حالة تراجع صاحب القرض عن الدفع في المواعيد المحددة لمدة شهرين متتاليين.

يحق للمصرف إتخاذ إجراءات قانونية ليحمي حقوقه، في حالة تخلف صاحب القرض عن دفع الأقساط لعدة أشهر على التوالي.

يمنح قرض العمل الحر للسيدات تمويل يصل إلى 120 ألف ريال سعودي، وتصل مدة السداد إلى 40 شهر.

خطوات التقديم على قرض العمل للنساء

يتم التقديم على قرض العمل من خلال التقديم على الخطوات التالية: