نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الأضحى 1443 الموارد البشرية تحدد اجازة العيد للقطاعين الحكومي والخاص في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الأضحى 1443 قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتحديد والكشف عن موعد بداية إجازة عيد الأضحى 1443هـ، فنحن على وشك أن ندخل في فترة من أعظم فترات وأيام السنة وهي موسم الحج وعيد الأضحى المبارك وما هي إلا أيام قليلة ويزورنا العيد فيها وهو مناسبة كبيرة ولها مكانة خاصة في نفوس المسلمين، وتعد عطلة إجازة عيد الأضحى هي أربعة أيام فقط وسنوضح لكم موعد بدء وانتهاء الإجازة تابعوا معنا.

موعد عطلة عيد الأضحى 1443 الموارد البشرية تحدد اجازة العيد للقطاعين

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن موعد بدء ونهاية وعدد أيام عطلة عيد الأضحى المبارك حيث أنه ستبدأ الإجازة من يوم الجمعة وقفة عرفات الذي يوافق التاسع من ذي الحجة لعام 1443هـ والذي يوافق بالتوقيت الميلادي يوم الثامن من شهر يوليو لعام 2022م.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الحكومي في السعودية

بالنسبة إلى إجازة عيد الأضحى المبارك الخاصة بالقطاع الحكومي داخل المملكة العربية السعودية فمن المقرر أن تبدأ من يوم الأحد الموافق الثالث من يوليو 2022م أي بالتقويم الهجري يوم يوم الرابع من ذي الحجة 1443هـ وتستمر الإجازة حتى آخر يوم من أيام عيد الأضحى المبارك وهو يوم الثالث عشر من يوليو 2022م الذي يوافق الرابع من ذي الحجة 1443هـ.

موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص في السعودية

أما بالنسبة إلى موعد عيد الأضحى 1443 والإجازة الخاصة بقطاع السعودية الخاص فأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأنه بدءًا من يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر يوليو لعام 2022م الجاري الذي يقابل في التقويم الهجري يوم الثامن من ذي الحجة 1443هـ وتستمر الإجازة حتى انتهاء أيام عيد الأضحى المبارك و التي من المقرر أن تنتهي في يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من يوليو 2022م وبالتقويم الهجري يكون يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ ويهنئ الملك سلمان بن عبد العزيز كل المواطنين السعوديين بحلول عيد الأضحى وكل عام و الأمة الإسلامية بخير.