نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب في بنك سامبا في السعودية 1444 إلكترونيًا وشروط فتح الحساب المقيمين في المقال التالي
تنتشر فروع بنك سامبا في عدد من الدول حول العالم منها السعودية والإمارات ودول جنوب آسيا وباكستان، وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، ويعد بنك سامبا أحد شركات الخدمات المصرفية التي تقدم خدماتها للأفراد والكيانات الاقتصادية الكبيرة فيما يخص الأعمال المصرفية والاقتصاد والاستثمار، نوضح فيما يلي تفاصيل خطوات فتح حساب في بنك سامبا في السعودية 1444 الكترونيا وشروط فتح الحساب للأفراد المقيمين.
خطوات فتح حساب في بنك سامبا في السعودية 1444
يوفر البنك إمكانية فتح حساب أون لاين لجميع عملاء البنك، في السعودية ودول الخليج العربي عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- يتم الضغط على موقع بنك سامبا السعودية الرسمي
- بعد فتح الصفحة الرئيسية اختر أيقونة فتح حساب في أعلى الصفحة.
- تسجيل رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال.
- تسجيل كود التحقق المكتوب باللون الأحمر.
- الضغط أمام الموافقة على الشروط والأحكام.
- اختر أيقونة استمرار.
- أعد تسجيل رمز التفعيل، والذي يرسل إلى رقم الهاتف الذي سجلته سابقا.
- اضغط على زر التالي.
- تسجيل باقي بيانات العميل والتي تضمن التالي:
- اللغة، تاريخ الميلاد، النوع، الجنسية، اللقب، الاسم الأول، اسم الأب، اسم الجد، اسم العائلة، نوع الهوية، رقم بطاقة الهوية الوطنية، تاريخ انتهاء البطاقة.
- انقر زر التالي.
- سجل معلومات تناول كيفية التواصل معك منها، عنوان البريد الإلكتروني،العنوان الوطني.
- اختيار المراسلة عبر العنوان الوطني.
- ثم انقر على التالي.
- سجل المعلومات المالية عنك منها، المنصب ونوع العمل وقيمة الدخل الرئيسي والإضافي.
- ثم انقر زر التالي.
- اختيار مكان إقامة العميل الدائمة.
- اختيار نوع الحساب
- سجل معلومات التسجيل الإلكتروني مثل اسم المستخدم وكلمة السر.
- بعد الإنتهاء من عملية فتح حساب جديد بنجاح.
- يتم إرسال كل بيانات العميل عبر رسالة نصية قصيرة مثل اسم المستخدم ورقم الحساب ورقم الآبيان.
شروط فتح حساب في بنك سامبا للمقيمين
يجب أن تتوفر بعض الشروط اللازمة لفتح حساب في بنك سامبا للمقيمين، والشروط هي:
- تقديم صورة الهوية الوطنية الخاصة بالمقيم من دول مجلس التعاون الخليجي.
- أو تقديم صورة من الإقامة على أن تكون سارية المفعول.
- تسجيل العنوان الوطني للمقيم ببلده الأم.
- يجب أن يكون العنوان الوطني بالسعودية مثبت بالفاتورة سواء الهاتف أو فاتورة المياه أو فاتورة الكهرباء.
- تقديم خطاب تعريف براتب المقيم موجه من صاحب العمل ومصدق من الجهة التي يعمل بها المقيم.
- تقديم خطاب تعريف براتب المقيم من صاحب العمل موثوق ومصدق من المؤسسة التي يعمل فيها المقيم.
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