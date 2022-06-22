موقع تواصل مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد اطلب مساعدات عينيه وماليه وخيريه للمحتاجين بالخطوات وشروط الاستحقاق

موقع تواصل مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد تعد مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد هي واحدة من أكبر وأفضل المؤسسات الخيرية التي تم إنشاءها منذ فترة في المملكة العربية السعودية، وتعمل مؤسسة الأمير الخيرية على تقديم كافة الخدمات والمعونات المادية التي يمكنها أن تساعد المواطنين السعوديين الذين هم بحاجة فعلية إلى المساعدة بجميع أنواعها حتى يتمكنوا من كفاية أسرتهم وحاجتهم وعدم الاحتياج إلى الآخرين وأن يعيشوا بسلام داخل بلدهم وخاصة ونحن في ظروف صعبة وحالة من الغلاء غير مسبوقة.

كيفية طلب مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

يجب على الشخص الذي على يرغب في الحصول على مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية أن يتبع بعض الخطوات:-

الدخول أولًا على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الإنسانية.

بعد ذلك قم بالضغط على قائمة الصفحة الرئيسية ومنها قم باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

من “الخدمات الإلكترونية” اختر زر “المساعدات المالية” وحدد نوع المساعدة التي تحتاج إليها.

وبعد ذلك تذهب إلى الصفحة الخاصة بتقديم طلب المساعدة قم بكتابة كل البيانات المطلوبة منك.

تتمثل البيانات في اسمك كاملًا ومقر سكنك وعملك ورقم الهوية الوطنية الشخصية ورقم الهاتف المحمول.

تشمل البيانات أيضًا حالتك الاجتماعية والاقتصادية وقيمة الدخل الشهري الذي تحصل عليه من عملك.

تبدأ بعد ذلك بشرح الأسباب التي اضطرتك إلى اللجوء إلى المؤسسة للحصول على المساعدة.

ارفق مع أسبابك كل الصور والأوراق والمستندات التي تثبت صحة أسباب تقديمك للطلب.

في النهاية قم بمراجعة البيانات مرة أخيرة وبعدها انقر على أيقونة “تقديم الطلب” وسيتم النظر في طلبك ومراجعته والتواصل معك.

شروط استحقاق مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد