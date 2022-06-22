نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط توثيق البصمة في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي شروط إجراء البصمة بالمملكة العربية السعودية, تعتبر البصمة من أهم الخدمات الإلكترونية التي تم توفيرها خلال الفترة السابقة حيث أنه من خلال هذه البصمة يمكنك أن تقوم بإنجاز الكثير من الخدمات الإلكترونية المختلفة والتي يقدمها العديد من المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة السعودية, ويتم تقديم خدمة البصمة هذه من خلال مديرية الجوازات السعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية.

شروط القيام بالبصمة في المملكة العربية السعودية

لكي تتمكن من استخراج أو عمل البصمة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية لابد أن تقوم بالاطلاع على الشروط التي وضعتها مديرية الجوازات السعودية مع وزارة الداخلية السعودية.

أن يبلغ السن القانوني لعمل البصمة وهو بالنسبة للسعوديين من بلغ سن السادسة, أما بالنسبة للمقيمين يمكن أن يتم استثناء هذا السن لهم.

يجبر الأشخاص في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بعمل البصرة عند الوصول إلي سن الخامسة عشرة عاماً.

أن يقيم الأب والأم داخل الأراضي السعودية أثناء القيام بعمل البصمة.

بالنسبة للمقيمين لابد أن يكون جواز السفر والإقامة الخاصة بهم ساريان الصلاحية.

أن لا يكون علي الشخص المتقدم أي مخالفات مرورية تمنعه من عمل البصمة الإلكترونية.

كيفية الاستعلام عن البصمة عبر موقع وزارة الداخلية السعودية

يمكن أن تقوم بالاستعلام عن البصمة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية السعودية, حيث يتم تقديم خدمة الاستعلام عن البصمة عبر موقعين إلكترونين وهما وزارة الداخلية السعودية وموقع أبشر للخدمات الإلكترونية, وللاستعلام عن البصمة قم بالخطوات التالية.