رابط نتائج اختبارات التحصيلي الرسمي لهذا العام عبر هيئة تقويم التعليم والتدريب قياس 2022

هنا رابط نتائج اختبارات التحصيلي للطلاب عبر هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية من أجل التأهيل للالتحاق بالجامعات والكليات والحصول على شهادات علمية تتوافق مع سوق العمل، فمن اختبارات التقييم التحصيلية لحاملي الشهادات الثانوية العام بالمملكة يتمكّن الطالب باستكمال دراسته في إحدى البرامج التعليمية بالجامعة مع العلم بأن هذه الشهادات معتمدة من قِبل وزارة التعليم السعودية، جدير بالذكر أن نتائج اختبارات التحصيلي على وشك الظهور خلال هذا الشهر.

رابط نتائج اختبارات التحصيلي

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالسعودية رابط يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج امتحانات التحصيلي للطلاب بمجرد اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة هيئة تقويم التعليم والتدريب بالضغط هنا مباشرة.

ثم تحديد الخيار “تسجيل” من خلال القائمة الرئيسية.

يتم كتابة اسم المستخدم أو الطالب.

ثم إدخال رقم السجل المدني في المربع الفارغ المخصص له.

ثم إدخال كلمة المرور الخاصة.

ثم النقر فوق زر “اختبارات”.

يتم تحديد الخيار “الاختبار التحصيلي” من خلال القائمة المنسدلة.

ثم الضغط على زر “بيانات الاختبار التحصيلي”.

ثم النقر فوق أيقونة النتائج الخاصة باختبارات التحصيلي.

رابط الاستعلام عن نتائج الاختبارات التحصيلي توكلنا

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالسعودية بوضع رابط نتائج اختبارات التحصيلي بالدخول إلى موقع توكلنا الرقمي للاستعلام عن كافةً المعلومات وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخرى فور اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى موقع توكلنا الإلكتروني بالنقر فوق الرابط التالي: من هنا مباشرة.

ثم القيام بكتابة اسم المستخدم أو الطالب في المربع المخصص له.

ثم إدخال كلمة المرور الخاصة.

ثم النقر فوق زر تسجيل الدخول.

يتم التحقق من البيانات المدخلة عن طريق رقم الجوال الخاص.

ثم يتم تحديد الخيار “خدمات” من القائمة الرئيسية.

يتم الضغط على زر “خدمات التعليم”.

ثم انقر فوق زر “نتائج دراسية”.

ثم الولوج إلى موقع الاختبارات والضغط على زر “أبلغني”.

متى موعد ظهور نتائج اختبارات التحصيلي

وفقًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية فإنه لم يتم إلى الآن تحديد موعد نتائج اختبارات التحصيلي للطلاب بشكل رسمي، إلّا أن هناك تكهنات بظهور النتائج في هذا الشهر الجاري ما بين 20-30 يونيو 2022 م، مع العلم بأن نتائج الاختبارات الورقي تختلف عن موعد نتائج الاختبارات عن بعد، حيث يتطلب المحوسب 3 أيام للتصحيح وإعلان النتائج بينما الورقي يتطلب 3 أشهر حتى موعد الإعلان عن النتائج.