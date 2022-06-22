كلية الملك خالد العسكرية kkmar.gov.sa دورة الضباط للجامعيين 1444 بالسعودية

كلية الملك خالد العسكرية أعلنت اليوم الأربعاء 23 ذي القعدة 1443 الموافق 22 يونيو 2022 متمثلة في لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، عن بدء التسجيل والقبول إلكترونيًا في دورة الضباط للجامعيين للعام الدراسي 1444هـ وذلك من يوم الأحد الموافق 27 ذي القعدة 1443 الموافق 26 يونيو على أن يتنهي التسجيل بالدورة يوم الخميس 1 ذي الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022 وفق شروط القبول.

شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1444 دورة الضباط للجامعيين بالسعودية

إضافة لما سبق ذكره فلراغبي الالتحاق بدورة الضباط الجامعيين كلية الملك خالد أن تنطبق عليهم الشروط التالي ذكرها بالترتيب:

على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. يجب أن يكون المتقدم بلغ 27 عام من عمره لجميع التخصصات، ماعدا الأطباء ألا يكون يجاوز 30 عام وقت التقديم. كما يجب على المتقدم لائق طبيًا، خالي من أي عاهات جسدية وعقلية. وأن يكون حاصل على المؤهلات العلمية المعلن عنها بالإعلان، والتخصصات الدراسية المعلن عنها. كما يجب على المتقدم تخرج من إحدى الجامعات السعودية، أو حاصل على معادلة من وزارة التعليم العالي، وألا يقل تقديره العام الدراسي عن جيد. أن تكون صفحته الجنائية خالية من أي جرائم تمس الشرف والأمانة، إضافة لشرط أن يكون حسن السير والسلوك. بالنسبة للطول لابد ألا يقل عن 165سم ولا يزيد عن 188 سم، وأن يكون الوزن متناسق مع الطول كحد أدنى 52كجم وألا يزيد عن 95 كجم. أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية، واختبارات القبول. كذلك لابد ألا يكون المتقدم غير متزوج بأجنبية. ألا يكون مضى على تخرج المتقدم أكثر من عام واحد. ألا يكون قد تم تعيين المتقدم في أحد الوظائف الحكومية بالسعودية، أو أي وظيفة عسكرية بالمملكة.

رابط التقديم الإلكتروني أبشر 1444 كلية الملك خالد kkmar.gov.sa

في نفس السياق السابق ذكره ووفق ما أعلنته لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني يتم التقديم إلكترونيًا بالخطوات التالي ذكرها: