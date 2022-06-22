نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة الوظائف الممنوعة على الوافدين.. السعودية تُعلن 6 قرارات جديدة لتوطين المهن في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف وزير التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أحمد الراجحي، اليوم، عن قائمة تتضمن عدد من القرارات الجديدة، التي من شأنها خدمة برنامج التوطين، وتم من خلال تلك القرارات، توطين عدد من المهن بمختلف القطاعات بالمملكة العربية السعودية، لتكون متاحة لأبناء المملكة فقط وبهذا لن يكون مسموح للوافدين من العمالة الأجنبية العمل بها، وكان الراجحي، قد نشر اليوم بالساعات القليلة الماضية على حسابه على تويتر، تدوينه يعلن من خلالها عن القرارات التي قام باتخاذها.

السعودية تعلن توطين هذه المهن

وكتب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، أحمد الراجحي، على حسابه الرسمي على تويتر “أصدرنا اليوم 6 قرارات لتوطين عدد من المهن النوعية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الصحى ونشاط الفحص الدورى للمركبات ومنافذ البيع فى عدد من الأنشطة المهمة”، وبحسب وزير الموارد البشرية، فإن القرارات التي تم الكشف عنها مؤخرًا، إنما هي لتوفير المزيد من الوظائف وفرص العمل لأبناء وبنات المملكة، وبهذا تعزز مشاركتهم في تنمية اقتصاد بلدهم.

كذلك لم يقم الوزير، بالكشف عن أعداد من سيستفيدوا من تلك الوظائف ولا حتى موعد تطبيق القرار، وتحاول المملكة من خلال قراراتها بشأن توطين الوظائف بالقطاع الخاص،زيادة فرص العمل أمام أبنائها، وبالتالي خفض نسبة البطالة، خاصة بين فئة الشباب بالدولة، والتي تحاول الوصول بها بحلول عام 2030 إلى نسبة 7%، بعدما كانت نسبتها 13% في عام 2016 وهو موعد بدء خطة توطين الوظائف.

أبرز تفاصيل الـ (6) قرارات لتوطين عدد من المهن والأنشطة. #التوطين_ثروة pic.twitter.com/xvAqheqm7C — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) أبرز تفاصيل الـ (6) قرارات لتوطين عدد من المهن والأنشطة. #التوطين_ثروة pic.twitter.com/xvAqheqm7C — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) June 22, 2022

وكان قطاع البيع بالتجزئة هو صاحب النصيب الأكبر، من بين القطاعات التي تم توطين وظائفها بالفترة الأخيرة، حيث شملت قرارات التوطين وظائف “بيع الدراجات النارية والسيارات ووظائف البيع بداخل الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والبيع بداخل محلات المستلزمات الرجالية والبيع بداخل محلات الأواني المنزلية والبيع بداخل محلات الأثاث المكتبي والمنزلي”، كذلك كانت وظائف البيع ومختلف الوظائف الأخرى بداخل “محلات الساعات ومحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومحلات النظارات ومحلات الحلويات ومحلات الأجهزة والمعدات الطبية ومحلات مواد الإعمار والبناء ومحلات قطع غيار السيارات” من بين الوظائف التي تم توطينها بحسب القرارات الأخيرة التي أعلن عنها وزير الموارد البشرية والتنمية بداخل المملكة العربية السعودية.