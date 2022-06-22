رابط منصة التأشيرات الإلكترونية الاستعلام عن تأشيرة صادرة من وزارة العمل

رابط منصة التأشيرات الإلكترونية، التي تتيح الاستعلام عن تأشيرة صادرة من وزارة العمل، وهي واحدة من أهم الخدمات المقدمة من منصة التأشيرات الإلكترونية Visa.mofa.gov.sa.، والتي تقدم خدماتها المميزة إلى الأفراد والشركات، والجهات الحكومية كذلك، في المملكة العربية السعودية، عن طريق وزارة الخارجية السعودية، حيث تم إطلاق منصة التأشيرات الإلكترونية، بديلا عن منصة إنجاز القديمة، والتي تمكّن المستفيد من الانتهاء من بعض الخدمات الإلكترونية، منها عمل استعلام تأشيرة السعودية برقم الجواز، وكذلك استعلام عن تأشيرة برقم الطلب 2022، بالإضافة إلى الاستعلام عن تأشيرة صادرة من وزارة العمل، وأيضًا طباعة التأشيرة الإلكترونية، وتفويض تأشيرة أو عمل تأشيرة عمل في السعودية، إلى جانب التعرف على شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية، وكل ذلك من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية الجديدة mofa.gov.sa.

رابط استعلام تأشيرة برقم الجواز

إذا أردت عمل استعلام عن تأشيرة، سواء استعلام تأشيرة برقم الجواز، أو استعلام تأشيرة برقم الطلب، فيجب عليك القيام بذلك عن طريقة منصة التأشيرات الإلكترونية، والتي تم استبدالها مع منصة إنجاز القديمة بالفعل، وذلك باتباع عدة خطوات هي:

افتح أولا رابط منصة التأشيرات الإلكترونية مباشرة. وبعدها قم بالذهاب إلى خانة طلب مدخل. وبعد ذلك أدخل رقم الطلب الخاص بتأشيرتك. وقم بعدها بإضافة رقم الجواز. ثم أدخل الرمز المرئي الظاهر أمامك. وعقب ذلك قم بالضغط على أيقونة “استعلم”. وبعدها سوف تظهر تفاصيل التأشيرة على الشاشة.

استعلام طلب برقم الإقامة 1443

إذا رغبت في عمل استعلام عن تأشيرة برقم الطلب 2022، اتبع بضع خطوات سهلة وبسيطة، حيث يمكنك عمل استعلام عن التأشيرة برقم الإقامة، أو يمكنك عمل الاستعلام من خلال استعلام برقم الهوية الوطنية، سواء للأفراد أو جهات الحكومية أو الشركات، وذلك بالطريقة التالية: