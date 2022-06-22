تمويل 200 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب إلى بنك معين للمواطنين والمقيمين

في حال إن كنت ترغب في الحصول على تمويل شخصي يلبي كافة احتياجاتك، ومن خلاله يمكن تحقيق أحلامك، يمكنك الآن الحصول على تمويل شخصي سريع بدون تعقديات، حيث هناك الكثير من الشركات والجهات التمويلية الأخرى التي توفر لك المنتج أو التمويل الشخصي كاش، فسواء كنت ترغب بالزواج، أو تمويل لإكمال دراستك أو دراسة أبناءك، أو تجديد المنزل، أو شراء سيارة أحلامك، علماً أن الشركة تعتبر من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، ومرخصة ومعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي، وتعد من أقدم الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية

من خلال هذه الشركة يمكن الحصول على التمويل الشخصي بشكل سريع بأقل مجهود، تمويل شخصي 500 ألف ريال، لأنها تتميز بالمرونة في العمل والسرعة في التعامل، وتتيح لك الحصول على التمويل أو الموافقة خلال وقت قصير تصل إلى دقائق فقط، كما أن الشركة ملتزمة مع كافة العملاء سواء الحاليين أو الجدد بالشفافية الكاملة، ولا يوجد أي مصروفات سرية، وذلك بحسب البوابة الإلكترونية لشركة التيسير.

مميزات التمويل الشخصي

تمويل شخصي يصل إلى 200.000 ريال سعودي.

تمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

هامش ربح تنافسي وثابت طوال فترة التمويل.

إيداع بشكل سريع خلال 24 ساعة في حالة الموافقة على طلب التمويل.

تمويل بدون كفيل أو تحويل راتب إلى بنك معين.

يمكن تسوية الأقساط مبكراً.

شروط الحصول على التمويل للمواطنين والمقيمين

يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب 3800 ريال للمواطن السعودي، وللمقيمين يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب 7000 ريال.

يجب ألا تقل مدة الخدمة في العمل عن 6 أشهر.

التمويل متاح لكل من المواطن السعودي والمقيم.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتمويل الشخصي

خطاب تعريف بالراتب من جهة العمل ( يجب أن يصدق من الغرفة التجارية للقطاع الخاص ).

هوية سارية الصلاحية للمواطنين السعوديين.

هوية مقيم سارية الصلاحية للمقيمين.

تأمينات اجتماعية.

عنوان وطني.

كشف حساب بنكي للعميل أخر 6 أشهر.

خطوات الحصول على التمويل الشخصي

بحسب البوابة الإلكترونية لشركة التيسير للتمويل، فإنه يمكن للعملاء الحصول على المنتج التمويلي، سواء تمويل السيارات، تمويل للمتقاعدين بأقل راتب، أو التمويل الشخصي والتقديم عليه إلكترونياً من خلال رابط تمويل شخصي بدون كفيل، علماً أن مبلغ التمويل يصل إلى 200.000 ريال سعودي، كما أن الحصول على الموافقة يكون خلال دقائق معدودة يصل إلى 60 دقيقة، أو يمكن زيارة أي من فروع شركة التيسير لمعرفة كافة التفاصيل من خلال خدمة العملاء، وفي حال اختيار التقديم الإلكتروني، يتوجب عليك تعبئة نموذج وكتابة البيانات المطلوبة، مثل الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الجنسية، وبعض البيانات الأخرى