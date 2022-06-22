نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول حساب المواطن 1443 دفعة شهر يوليو بالميلادي والهجري في الدفعة 56 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول حساب المواطن 1443، يعتبر برنامج حساب المواطن من أكثر البرامج الهامة الموجودة في المملكة السعودية والتي تقوم بتقديم مساعدات مالية للمواطنين لكي تقوم بتخفيف أعباء الحياة عن الأسر أصحاب الدخل المنخفض وبالتالي يهتم الجميع بمعرفة موعد نزول دفعة حساب المواطن الخاصة بشهر يوليو لكي يتمكنوا من تلبية احتياجهم، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة موعد حساب المواطن وخطوات الاستعلام عنه من خلال رقم الهوية.

موعد نزول دفعة حساب المواطن 1443 دفعة يوليو

موعد نزول حساب المواطن 1443 بالهجري: الأحد 11/12/1443 .

موعد نزول حساب المواطن 1443 بالميلادي: الأحد 10/7/2022 .

الموقع الخاص ببرنامج حساب المواطن على موقع تويتر قام بتوضيح إمكانية تقديم الاعتراض على جميع مبلغ استحقاق الدعم وذلك للدفعة الـ 55 من خلال الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن عبر الإنترنت.

حيث أكد أنه يتم صرف الدفعة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ولكن هذه الدفعة سوف توافق يوم الأحد 11 / 12 / 1443 من شهر ذي الحجة حيث من المتوقع أن يتم تقديم صرف الدفعات بسبب قدوم عيد الأضحى المبارك وسوف يتم الإعلان عن هذا الأمر بشكل رسمي على الصفحة الخاصة بالبرنامج من خلال موقع تويتر.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

يمكنكم من خلال السطور القادمة للاستعلام عن حساب المواطن ورقم الهوية من خلال اتباع الخطوات التي سوف نوضحها لكم وتشمل الآتي،

أولا تقوم بالذهاب إلى الموقع الخاص ببرنامج حساب المواطن ثم تقوم بإضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

تقوم بإضافة رمز التحقق البشري والضغط على تسجيل دخول ثم تقوم بالضغط على استعلام حساب المواطن برقم الهوية.

في الخطوة التالية تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية ثم الضغط على استعلام وفي خلال ثوان سوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تتعلق بحساب المواطن وتوضيح أيضا حالة استحقاق الفرد من الدعم.

خطوات تقديم اعتراض على حساب المواطن

يمكن الآن بكل سهولة تقديم اعتراض على حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التي سوف نوضحها لكم وتشمل كالآتي،

تقوم بالدخول إلى الموقع الخاص بحساب المواطن والضغط على إدارة الحساب.

بعد ذلك تقوم بالضغط على حسابي والضغط على دعم الاستحقاق وسوف تظهر لك قائمة بالإحالة وفي حالة عدم توفر الأهلية سوف يتم توضيح الأسباب بعد ذلك تقوم بالضغط على رفع الاعتراض وأضافت البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح ثم الضغط على كلمة إرسال.