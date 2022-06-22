نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغاء بلاغ التغيب عن العمل للوافدين الكترونيا من وزاره الموارد البشرية ومعرفه خطوات الخدمه في المقال التالي
الغاء بلاغ التغيب عن العمل من اهم واكثر الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من الوزارة. والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الآونة. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من الخدمات الإلكترونية والتي ثار التساؤل عليها كثيرا في خلال تلك الأيام. ومن اهم هذه الخدمات الإلكترونية خدمه تجديد رخصه قياده الكترونيا من منصه ابشر بالخطوات ومعرفه الشروط والرسوم التي تم الإعلان عنها. كما تم الإعلان أيضا عن تجديد الهويه الوطنية من خلال منصه ابشر بالخطوات من الموقع الرسمي ومعرفه الشروط. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل كما أعلنت عنها الوزارة. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه الكترونيا وتنفيذها من الموقع الرسمي للوزارة بالخطوات الصحيحة من خلال تلك المقالة.
الغاء بلاغ التغيب عن العمل
أعلنت وزاره الموارد البشرية عن العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من موقعها الرسمي. والتي شملت خدمه الغاء بلاغ التغيب عن العمل. كما تمكن الخدمه أصحاب المنشآت من الغاء البلاغات التي تم إصدارها علي الوافد الكترونيا بطريقه سهله وبسيطه. ويتم تغيير حالته إلي ( علي راي العمل ) علي أن يتم احتسابه مجددا من ضمن نطاق المنشأة. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع خدماتها الكترونيا عبر المواقع الرسمية والتطبيقات المعتمدة.
خطوات الغاء بلاغات التغيب
بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الغاء بلاغ التغيب عن العمل الكترونيا من الموقع الرسمي للوزارة. كما سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال الخطوات الأتية :
- دخول موقع الخدمات الإلكترونية من الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.
- تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم.
- الضغط علي أيقونة المنشأة ثم اختيار الخدمه منها.
- يتم البحث عن الوافد عن طريق رقم الحدود أو رقم الإقامة.
- يتم تحميل بيانات الوافد المستفيد والضغط علي إرسال لتأكيد الإلغاء.
- سيتم بعدها إرسال الطلب إلي وزاره الداخلية وسيتم ظهور رسالة تفيد نجاح إرسال الطلب.
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