رابط حسابي في الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية

رابط حسابي في الضمان الاجتماعي، هو ما يمكنك النفاذ من خلاله إلى حسابك، في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والذي أتاحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لكافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي المقطوعة، ممن تنطبق عليهم شروط نظام الضمان المطور الجديد، بحيث يستطيعون الحصول على دعم برنامج الضمان الاجتماعي، وصرف راتب الضمان الشهري، عقب عمل استعلام نتائج الأهلية بالضمان المطور، ثم القيام بإجراء استعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي، باستخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور، والتي تمكّن المستفيدين من حساب مدخراتهم الشهرية من الضمان، وقيمة المبلغ الذي يمكنهم الحصول عليه شهريًا، مع إمكانية القيام بتحديث بياناتهم في الضمان الاجتماعي، خاصة مع قرار وزارة الموارد البشرية، بإتاحة الفرصة لاستقبال المستفيدين الجدد، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر القادم 2022، ليتمكنوا من التسجيل في الضمان الاجتماعي، ثم عمل استعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي، من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل الدخول، أو عبر الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول نفاذ، من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية

يمكنك الآن التسجيل مع الدفعة الجديدة، من المستفيدين من الضمان الاجتماعي المقطوعة، عن طريق التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، بأكثر من طريقة سواء عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية hrsd.gov.sa.، أو من خلال الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول نفاذ، فكل الطرق متاحة فقط اتبع تعليمات التسجيل والدخول إلى المنصة. كما يلي:

افتح رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور المباشر. ثم ادخل إلى بوابة الضمان الاجتماعي الجديد الإلكترونية. وبعدها ابدأ بعمل وإنشاء حساب جديد. ومن ثم اختر الضغط على “الخدمات الإلكترونية” من القائمة المنسدلة. وبعدها قم باختيار حماية المعاشات. ومنها قم بملء كل الخانات أمامك بمعلوماتك بدقة. ثم حدد مكتب الضمان الذي سوف تحصل من خلاله على راتبك الشهري. وحدد بعدها إلى أي فئة تنتمي من المستفيدين. وبعدها املأ باقي البيانات التي ستظهر أمامك وفقا للاختيار السابق. وبعد ذلك قم بالموافقة على الشروط والأحكام. واضغط على كلمة إرسال الطلب.

استعلام نتائج الأهلية بالضمان الاجتماعي

إذا كنت قد قمت بعمل إنشاء حساب جديد في الضمان الاجتماعي، من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالموارد البشرية، يمكنك عمل استعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي، والتأكد أنك قد تم قبولك واستلام بياناتك، وأنك بالفعل أحد مستحقي الدعم، وهو ما يجيب على تساؤل “كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي”، ومن أجل التأكد من الأهلية بالضمان، قم بالدخول إلى رابط حسابي في الضمان الاجتماعي وإتمام الخطوات التالية: