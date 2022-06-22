كم يعطي بنك الراجحي قرض الجسر والشروط المطلوبة

كم يعطي بنك الراجحي قرض الجسر واحد من أبرز الأسئلة التي يطرحها المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث يُعد بنك الراجحي من أهم وأشهر البنوك الموجودة الذي يقدم العديد من الخدمات المتميزة لعملائها منها قرض الجسر.

كم يعطي بنك الراجحي قرض الجسر

إن الجواب على السؤال كم يعطي بنك الراجحي قرض الجسر هو أن بنك الراجحي يعطي العميل 18 ضعف الراتب الشهري الحالي الذي يحصل عليه العميل، يمكن للعميل الحصول عليه بناءًا على قيمة الراتب الشهري الخاص به بطلب شخصي من العميل ذاته، حيث يمنح البنك ذلك القرض للعملاء من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية وبفترة سداد طويلة الأجل.

شروط الحصول على قرض الجسر من الراجحي

هناك العديد من الشروط التي يتعين على العميل تحقيقها من أجل الحصول على القرض وهي كالتالي:

على العميل القيام بالتقديم على طلب الحصول على القرض قبل الحصول على التقاعد بأربع سنوات بحد أقصى.

أن يكون الراتب الشهري للعميل 2000 ريال سعودي على الأقل.

أن يكون العميل سعودي الأصل.

ألا يقل عمر العميل المقدم على الطلب عن 25 عام وألا يزيد عن 60 عام.

لا يستطيع العميل الحصول على قرض الجسر من بنك الراجحي قبل سداد جميع الأقساط الخاصة بقرض التمويل الوطني بحد أدنى ستة أشهر.

طريقة الحصول على قرض الجسر من الراجحي

يمكن الحصول على قرض الجسر المقدم من بنك الراجحي بشكل إلكتروني بمنتهى السهولة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: