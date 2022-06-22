نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل وتفعيل الهاتف المصرفي الراجحي عن طريق الجوال 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيفية تسجيل الهاتف المصرفي الراجحي على محرك البحث “جوجل”، وتُعد هذه الخدمة أحد أكثر الخدمات بحثاً على مواقع التواصل وهي خدمة مصرفية مميزة تُسهل على عملاء البنك إجراء الخدمات البنكية المرادة إلكترونياً، وقد حرصت الحكومة السعودية على تقديم معظم الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية في إطار رؤية السعودية 2030م للتسهيل على المواطنين، ومن الجدير بالذكر أن البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية تسعى إلى استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم خدماتها إلى المواطنين لإستقطاب أعداد أكبرمن العملاء، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة تفعيل الهاتف المصرفي للراجحي عن طريق الجوال كما وضحنا لكم في مقال سابق رقم بنك الراجحي للإستفسار المجاني، فإلى نص المقال.

التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي

يُمكن للمواطن السعودي العميل لبنك الراجحي التمتع بخدمة الهاتف المصرفي بشرط ان يكون له حساب في البنك، ويُمكنكم التسجيل في هذه الخدمة عن طريق الجوال إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً عليك الإتصال برقم الخدمة وهو 920003344.

ثانياً قم بإختيار 0 من خيارات المجيب الآلي.

ثالثاً اضغط على رقم 2 للتسجيل في الهاتف المصرفي.

رابعاً قم الآن بإدخال رقم بطاقة الإئتمان.

خامساً ادخل الرقم السري للبطاقة.

سادساً قم بإدخال آخر 7 أرقام من الحساب.

سابعاً قم بكتابة رقم سري قوي للخدمة.

ثامناً قم بتأكيد الطلب.

خدمة الهاتف المصرفي

يتيح بنك الراجحي خدمة الهاتف المصرفي حتى يتمكن العميل من أداء الخدمات المصرفية المختلفة بدون الإضطرار إلى التوجه إلى مقرات وفروع البنك، ومن أبرز هذه الخدمات خدمة الإستعلام عن الحساب الشخصي والتعاملات المصرفية على الحساب وتحويل الأموال وسداد الأقساط وغيرها من الخدمات البنكية الهامة، وجدير بالذكر أن البنك يقدم هذه الخدمة بشكل مجاني دون دفع أي رسوم، ويُمكنك الإشتراك فيها عبر الجوال كما وضحنا لك أعلى المقال.

وفي نهاية مقالنا نود أن نكون قدمنا لكم كافة المعلومات والتفاصيل التي تبحثون عنها بشأن هذا الموضوع، ويُمكنكم ترك أي سؤال أو استفسار بالأسفل بالتعليقات وسنرد عليه فوراً في أسرع وقت