قرض آهل 60 ألف ريال بالتقسيط بدون كفيل وبلا فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية

قرض آهل أصبح متاح الآن للمواطنين السعوديين بالتقسيط الشهري بدون كفيل غارم إذا كان العميل المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويعمل داخل القطاع الحكومي بالمملكة ولكن يطلب قرض منتج آهل من جميع الفئات الباقية بخلاف موظفي الحكومة توفير موافقة الكفيل الغارم ولكن هناك العديد من المزايا التمويلية العامة التي يقدمها منتج آهل السعودي التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية حيث عند التقديم يحصل العميل المتقدم على قرض بدون فوائد إضافية بفترة سداد مرنة لجميع العملاء السعوديين حتى 60 شهر بمبلغ يصل إلى 60 ألف ريال سعودي ولكن بشرط توفير كافة الضوابط والضمانات المطلوبة للتمويل عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية في أراضي المملكة.

شروط التقديم على قرض آهل بالمملكة العربية السعودية

للتقديم الإلكتروني على قرض آهل الميسر لابد من حصول العميل المتقدم السعودي على تمويل إجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية ثم يقوم بعدها العميل على التقديم عبر الإنترنت على منتج آهل من خلال الموقع الرسمي الخاص بالبنك ولكن بعد توفير كافة الضوابط والشروط اللازمة للموافقة على طلب التمويل بالبنك كالتالي بالتفصيل الفترة الراهنة:

يجب أن يكون المتقدم لا يتعدى 70 عام عند التقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

بنك التنمية الاجتماعية في السعودية يحتاج عند طلب قرض آهل السعودي توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي ماعدا جميع العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة.

الراتب الشهري المناسب للتقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل في المملكة يحب أن لا يزيد عن 12,500 ريال سعودي في المملكة كحد أقصى للدخل.

قرض آهل متاح الآن لجميع المواطنين السعوديين بعد توفير كافة الشروط الأساسية المطلوبة.

المميزات المتاحة عند طلب قرض آهل السعودي بالمملكة