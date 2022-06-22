ما هو موعد التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1443 السعودية وشروط التقديم المحددة

موعد التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية، يبحث جميع الطلاب عن موعد التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية التي تخرج عدد من الطلاب للخدمة في الحرس الوطني، حيث أعلنت اللجنة المتخصصة للقبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني عن فتحها باب القبول والتسجيل لطلاب حملة الشهادة الثانوية في المملكة العربية السعودية في كلية الملك خالد العسكرية للجامعين للعام الدراسي الجديد 2022، لذلك بدأ جميع الطلاب يبحثون عن موعد التسجيل في الكلية وكيفية التسجيل وشروط التسجيل، ويعتبر مهام الكلية تقوم على تدريب وتأهيل الطلاب ليصبحوا ضباط في الحرس الوطني، لذا سوف نوضح لكم موعد التسجيل في الكلية.

موعد التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

تحرص كلية الملك خالد العسكرية على تدريب الطلاب ورفع مستوي كفائتهم القيادية وذلك من خلال عدة دورات متخصصة في بناء الطلاب وندوات عسكرية علمية، حيث تتمثل مدة تدريب الطلاب داخل الكلية إلى ثلاث سنوات، ولكن يتم توزيعها على ست فصول دراسية، ويستغرق دراسة كل فصل من 14 إلى 16 أسبوعاً، وتعتمد الدراسة على تأهيل الطالب إلى شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية، وتفتح الكلية أبوابها للطلبة للتسجيل من يوم الأحد المقبل الموافق 26 من شهر يونيو 2022 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وأكدت الكلية انتهاء فترة التسجيل يوم 30 من شهر يونيو الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية

هناك عدة شروط حددتها الكلية على الطلاب الراغبين في التسجيل بها، حيث لابد من توافر هذه الشروط في الطلاب المتقدمين، وتتمثل هذه الشروط في الآتي.