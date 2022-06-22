موافقة فورية بعد 3 ساعات فقط.. أفضل تمويل شخصي في السعودية للمقيمين والسعوديين يصل إلى 2 مليون ريال

إذا كنت تخطيط للزواج أو لإجازة عائلية، أو تعليم أبنائك في أفضل المدارس والجامعات أو شراء سيارة جديدة، فيمكنك أن تستفيد من التمويل الشخصي من ساب للسعوديين والمقيمين 1443هـ، الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتحقيق رغباتك وأحلامك بمزايا جذابة.

شروط التمويل الشخصي من ساب للسعوديين والمقيمين 1443

وحدد بنك sabb في المملكة العربية السعودية، شروط التمويل الشخصي من ساب للسعوديين والمقيمين 1443هـ، والتي تأتي على النحو التالي:

التقديم على التمويل يكون عبر الهاتف 8001248888 أو من خلال الفرع فقط.

ألا يقل عمر العميل عن 21 سنة ولا يزيد على 58 سنة للقطاع الحكومي و60 سنة للقطاع الخاص.

الحد الأدنى للراتب الأساسي للسعوديين وغير السعوديين 3 آلاف ريال سعودي.

يبدأ الحد الأدنى لمجموع الرّاتب للسعوديين 4 آلاف ريال سعودي ولغير السعوديين يبدأ من 7 آلاف ريال سعودي.

وألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة الحالية عن شهر واحد للسعوديين وثلاثة أشهر لغير السعوديين.

الرّسوم الإداريّة 1.15% من مبلغ التّمويل أو 5,750 ريال سعودي أيّهما أقل.

مزايا القرض الشخصي من بنك sabb السعودي

ويشمل القرض الشخصي من بنك sabb السعودي على عدد من المميزات، نذكرها فيما يلي:

أقساط السداد مُتناسبة مع دخل العميل الشهري لمدة تصل إلى 5 سنوات.

من الممكن سداد المديونيات القائمة لدى الجهات الأخرى.

إمكانية الحصول على تمويل إضافي بعد سداد 20% من أصل التمويل القائم.

التمويل مُتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يُمكن الحصول عليه بموافقة فورية خلال 3 ساعات، وذلك في حال اكتمال جميع المستندات المطلوبة.

مبلغ التمويل يصل إلى مليوني ريال سعودي.

في حالة الوفاة أو العجز الدائم، سيجري الإعفاء من المديونية بعد تقديم المستندات المطلوبة للبنك.

الوثائق المطلوبة لطلب التمويل الشخصي من بنك sabb السعودي

أمّا بالنسبة للوثائق المطلوبة لطلب التمويل الشخصي من بنك sabb السعودي، فهي على النحو التالي: