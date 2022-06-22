التأمين على السيارات في السعودية وخطوات الاستعلام عبر منصة أبشر

التأمين على السيارات في السعودية ؛ السيارة ليست وسيلة مواصلات تستخدم في التنقل من مكان لآخر بل هي وسيلة يمكن أن تغير حياتكم بالكامل، خاصًة عند استخدامها بشكل عائلي مع الأهل والأصدقاء، ومع جود الأطفال أصبح التأمين على السيارة من الأمور الإلزامية والضرورية والتي ستجعلكم تقودون السيارة بأمان وراحة تامة، وفي خلال هذا المقال سنتعرف على ما هو نظام التأمين على المركبات في السعودية وما هي أنواعه المتوفرة.

التأمين على السيارات في السعودية

يتوفر شركات كثيرة يمكن من خلالها التأمين على المركبات في السعودية، ويجب العلم أنه يوجد أنظمة مختلفة للتأمين على المركبات مثل التأمين الإلزامي، الشامل، ضد الغير، وقد تختلف قيمة التأمين على المركبات حسب الشركة وحسب النظام المتبع، ولقد أتاحت منصفة أبشر الإلكترونية إمكانية الاشتراك في خدمات التأمين على المركبات، وتلك هي مواصفات نظام التأمين على المركبات الشامل في السعودية:-

يتم صرف قيمة التأمين ضد الأضرار التي تلحق بالسيارة شرط ألا يكون الضرر قيمته أعلى من قيمة التأمين المدفوع.

كما أنه يشمل التأمين الأضرار التي قد تلحق بالغير سواء في الممتلكات الخاصة أو العامة.

خطوات الاستعلام عن التأمين على السيارات في السعودية

مكنت وزارة الداخلية السعودية جميع المواطنين من الاستعلام عن التأمين على المركبات بخطوات بسيطة عن طريق الدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

الضغط على الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات.

ثم الضغط على ابشر الأفراد ثم إدخال البيانات الخاصة بحساب أبشر.

ثم الضغط على الاستعلام عن وثيقة تأمين المركبة.

ستظهر قائمة تضم جميع أنواع السيارات التي يمتلكها العميل.

يجب اختيار السيارة المراد الاستعلام عن التأمين لها.

ثم عرض كل البيانات الخاصة بوثائق السيارة.

ثم الضغط على إظهارها.

ما هي قيمة التأمين على المركبات في السعودية؟

كما ذكرنا بالسابق تختلف قيمة التأمين على المركبات في السعودية حسب الشركة مثل:-